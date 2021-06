Bivša manekenka Kristina Šalinović (31) i zaručnik Enrico Miglioratijem ranije ove godine objavili su da čekaju prvo dijete. Kristina je sada pokazala svoj trudnički trbuščić i kako provodi ove vruće dane.

Na fotografiji koju je objavila pozira pored jezera Orta u Italiji, za koje kaže da glumi njeno more ovog ljeta.

- Znate, nikad nisam mislila da će mi život ići ovako kako ide... Nikad nisam mislila da ću živjeti gdje živim sada... Ali, sigurno mi je drago da je tako bilo i da tako dalje ide i ne bih to promijenila ni za što na svijetu - napisala je buduća majka.

- Mislim, nemojte me krivo shvatiti. Definitivno bih promijenila puno sr*nja koja su mi se dogodila (ili koja sam napravila) tijekom života, ali sve to me oblikovalo u osobu koja sam danas. Bila je to jedna skupa (u svakom smislu riječi) životna škola, ali me ojačala i pripremila me za novu životnu ulogu: cool mamu! - nastavila je Kristina.

Bivša manekenka nedavno je otvoreno ispričala da je morala proći kroz godine terapija kako bi mogla zatrudnjeti, a sada uživa u svakom trenutku trudnoće.

- Bila sam zbunjena tinejdžerka, nezgrapna mlada odrasla osoba, konobarica, frizerka, manekenka, vlasnica, vrijedna radnica, izgubljena odrasla osoba, pedagog... Ali vrijeme je sve malo ponovno promijeniti! Zašto imati uvijek isti život, kad možete imati kaos? - završila je svoju objavu.

Kako ne bi sve bilo tako ozbiljno, podijelila je i manje "glamuroznu" fotografiju iz trudnoće i opisala da mora 'nunati' dijete 'da se prestane tuć s organima'.