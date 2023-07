Bivša misica danas je uspješna voditeljica: 'Dobivam poslovne ponude, ali neke moram odbiti'

Voditeljica i bivša misica Jelena Glišić (35) jedno je od zaštitnih lica HRT-a, a posljednje je vrijeme sve češće viđamo na raznim događanjima, pa je tako vodila i Splitski festival. Iza ekrana krije se dosta detalja na koje ona mora paziti, a za Tportal je otkrila i koji su to.

- Priprema se sastoji od brojnih detalja, počevši od odabira haljine, dogovora oko šminke, frizure i slično pa do učenja teksta, preslušavanja pjesama, brojnih tehničkih proba, upoznavanja s izvođačima - rekla je Jelena.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Inače, voditeljica se u javnosti prvi put pojavila na izboru za Miss Hrvatske sa svega 18 godina, a nakon toga je studirala na dva fakulteta. Prvo na Pravnom fakultetu, a onda na visokom učilištu Effectus.

- Moje diplome su meni temelj, sigurnost za budućnost. Za sada su na čekanju, ali vjerujem da će doći trenutak kada će mi biti potrebne. To je jedna druga faza u životu koja me tek očekuje, u kojem ću smjeru ići, to ćemo još vidjeti. PR vode su naravno jedna od opcija - ispričala je voditeljica.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Televizijskoj publici najpoznatija je kao Loto djevojka, a kasnije kao voditeljica emisije 'Automarket'.

- Televizija je postala sad već moje domaće okruženje, tu se osjećam opuštenije obzirom da radim s ljudima koje poznajem godinama, probe su temeljite i tocčo se sve zna sto je u kojem trenutku pa sam samim time pred kamerama opuštenija, posebno kada su u pitanju emisije koje redovite vodim - objasnila je usporedivši televiziju i vođenje festivala.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Dok su eventi jedna posebna priča koja uvijek donosi nove izazove. Tu je svaki put riječ o drugoj tematici, novim suradnicima, novoj publici, nepredvidljivim situacija - rekla je Jelena koja u posljednje vrijeme ponude za angažmane dobiva sa svih strana.

- Svaku ponudu koju dobijem, najprije dobro razmotrim, a onda vidim jesam li vremenski u mogućnosti odraditi. Zbog preklapanja obveza, neke poslove mora i odbiti - objasnila je.

Foto: Boris Scitar/Pixsell

Inače, kako je objavio RTL prošle godine, Jelena je nakon razvoda od lošinjskog poduzetnika Krešimira Lešića, započela vezu s nekoliko godina mlađim splitskim inženjerom građevine, Antom Borovinom.