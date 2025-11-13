Bivša misica povela je novog dečka na reviju, ponosno ga pokazala i upoznala sa svima

Obavijesti

Maja Cvjetković pojavila se na Duchess reviji u Muzeju grada Zagreba u pratnji novog dečka Noe. Bivša misica bila je odlično raspoložena i tijekom večeri ga je ponosno upoznavala s uzvanicima

Muzej grada Zagreba u srijedu navečer postao je središte modnog spektakla. Povijesne prostorije poslužile su kao kulisa za novu Duchess reviju, na kojoj su Snježana Schillinger i dizajner Antun Tin Brišar predstavili svoju najnoviju kolekciju. Mjeseci rada između Italije i hrvatskih šivaonica pretočili su se u ženstvene siluete, čiste linije i komade koji izgledaju skupo, elegantno i beskrajno nosivo.

Velik interes za Duchess potvrdio se i ovog puta. Muzej su ispunili brojni uzvanici, a među njima i mnoga poznata lica - Jakov Kitarović, Sanja Bjedov, Tončica Čeljuska, Leonarda Boban i drugi koji su stigli podržati novu kolekciju. Pažnju je privukla i Maja Cvjetković, koja je došla u pratnji novog dečka Noe te ga s osmijehom upoznavala s okupljenima.

Maja se prošlog ljeta razvela od 20 godina starijeg poduzetnika Andrije Kevića, s kojim je provela sedam godina u braku. Nakon razvoda njezino je srce osvojio Murat, samozatajni bankar turskog podrijetla. Titulu Miss Hrvatske osvojila je 2005., a nakon što se u lipnju 2017. na otoku Murteru udala za Andriju, povukla se iz modnog svijeta i posvetila obitelji. Samo tri mjeseca nakon vjenčanja rodila je kćer Vitu, koja joj je od tad najveća životna radost.

