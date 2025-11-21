Bivša Miss Universe predala je krunu i oprostila se u suzama

Sinoć je na Tajlandu održano finale izbora za Miss Universe. Prestižnu titulu osvojila je meksička misica Fatima Bosch, a krunu joj je potom predala bivša nositeljica, Dankinja Victoria Kjaer, za koju je ovaj događaj bio iznimno emotivan te izmamio suze na lice.

Prošlogodišnja pobjednica natjecanja za Miss Universe posljednji je put prošetala pozornicom prije nego li je svoju krunu predala meksičkoj nasljednici. Za tu je prigodu odjenula raskošnu bijelu haljinu prepunu cirkona. Ganuta misica kojoj su na oči navrle suze, mahala je publici koja joj je pružala veliku podršku.

Bivša je misica plakala i ranije prilikom oproštajne popodnevne čajanke, a emotivne trenutke koje je proživjela podijelila je i u obliku storyja sa svojim pratiteljima na Instagram profilu. Osim toga, prošlog se mjeseca dirljivom objavom oprostila od krune koju je imala čast nositi proteklih godinu dana. 'Moje je srce ispunjeno zahvalnošću, ljubavlju i osjećajem dubokog razmišljanja.' napisala je.

'Dok se pripremam predati ovu krunu, osjećam mješavinu emocija: ponos, nadu i malo tuge. Ali iznad svega, osjećam se nevjerojatno blagoslovljenom što sam imala ovu priliku. Sljedećoj Miss Universe, zapamtite, ova kruna nije samo titula. To je odgovornost, dar i prilika da ostavite svoj trag u svijetu', poručila je zahvalivši svima koji su vjerovali u nju.

U komentarima su se javili brojni fanovi koji su joj pružili riječi hvale. 'Najljepša Miss Universe u povijesti', 'Dovršavate svoje odgovornosti jednu po jednu s takvom gracioznošću, 'Spektakularna', samo su neke od njih.

Foto: Raquel CUNHA/REUTERS

Podsjetimo, Hrvatsku je na izboru za Miss Universe predstavljala Zadranka Laura Gnjatović. Unatoč tome što je dugo bila jedan od glavnih favorita, nije se uspjela plasirati u Top 12.

Svestrana djevojka osvojila je srca fanova i Miss Universe zajednica, a posebno se istakla i elegantnim hodom po modnoj pisti te nacionalnim kostimom, srebrnom kreacijom Jurja Zigmana, koja je bila inspirirana plemenitom periskom.