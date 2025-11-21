Prva palestinska Miss Universe zanimljivim modnim odabirima oduševila fanove diljem svijeta

Sinoć je održano finale izbora za Miss Universe, a titulu najljepše ponijela je Fatima Bosch, meksička misica. Osim nje, na ovom je prestižnom izboru pozornost plijenila i Nadeen Ayoub, prva službena palestinska predstavnica na ovom poznatom svjetskom natjecanju.

Ova 27-godišnjakinja svoj je život provodila na čak tri mjesta: u SAD-u, Kanadi, u koju se još kao dijete preselila s obitelji, i Palestini. Ova poduzetnica, koja je diplomirala psihologiju i književnost na kanadskom University of Western Ontario, ujedno je i certificirana fitness trenerica i nutricionistica, a zalaže se i za obrazovanje žena i njihov uspjeh u ovom dobu u kojem vlada tehnologija.

Foto: Instagram

Trenutno živi između Ramallaha, Ammana i Dubaija, gdje je osnovala i organizaciju za obuku kreatora sadržaja o održivom razvoju i umjetnoj inteligenciji. Laskavu titulu Miss Palestine osvojila je još 2022. godine, a iste je godine osvojila i još jedan od najprestižnijih naslova, Miss Earth Water, čime je postala i prva Palestinka na ovakvom velikom međunarodnom izboru ljepote.

O svom sudjelovanju na svjetskom natjecanju za Miss Universe oglasila se ranije i na svom Instagram profilu, a uz video je napisala: 'Stupam na pozornicu Miss Universe ne samo s titulom, već s istinom'. Dodala je i kako predstavlja svaku 'palestinsku ženu i dijete čiju snagu svijet treba vidjeti'.

'Mi smo više od naše patnje - mi smo otpornost, nada i otkucaji srca domovine koja živi kroz nas', riječi su kojima je zaključila svoju objavu, a u komentarima su se nanizale riječi podrške mnogih obožavatelja.

Na Tajlandu se u sklopu ovog 74. izdanja izbora za Miss Universe predstavila u nekoliko outfita, a jedan od najzapaženijih svakako je bio i njen nacionalni kostim. Raskošnu haljinu pokazala je i svojim pratiteljima na Instagramu te napomenula koliko joj je značilo što može nositi baš ovu bijelu haljinu sa zlatnim detaljima te oslikom koji prikazuje Kupolu na stijeni te Crkvu Svetog Groba, ali i suživot i jedinstvo.

Nešto je ranije tijekom natjecanja prošetala i u kupaćem kostimu koji je mnogima upao u oko. Naime, ova je ružičasto-bijela kreacija s crvenim cirkonima u potpunosti odskakala od bikinija i badića ostalih misica, budući da je imala duge rukave i nogavice. Njenim se obožavateljima ovaj odabir svidio, a ispod objave na društvenoj mreži primila je razne pohvale.

Foto: Instagram

Nadeen Ayoub se, baš kao i naša predstavnica Laura Gnjatović, plasirala među Top 30 kandidatkinja, no ni jedna se od njih nije uspjela naći među Top 12 misica koje su nastavile s borbom za krunu.