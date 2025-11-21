Obavijesti

Show

Komentari 0
NEOBIČNO IZDANJE

Prva palestinska Miss Universe zanimljivim modnim odabirima oduševila fanove diljem svijeta

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Prva palestinska Miss Universe zanimljivim modnim odabirima oduševila fanove diljem svijeta
3
Foto: Instagram

Nadeen Ayoub pistom prestižnog izbora ljepote prošetala je kao prva predstavnica svoje domovine te plijenila pozornost publike

Sinoć je održano finale izbora za Miss Universe, a titulu najljepše ponijela je Fatima Bosch, meksička misica. Osim nje, na ovom je prestižnom izboru pozornost plijenila i Nadeen Ayoub, prva službena palestinska predstavnica na ovom poznatom svjetskom natjecanju.

Ova 27-godišnjakinja svoj je život provodila na čak tri mjesta: u SAD-u, Kanadi, u koju se još kao dijete preselila s obitelji, i Palestini. Ova poduzetnica, koja je diplomirala psihologiju i književnost na kanadskom University of Western Ontario, ujedno je i certificirana fitness trenerica i nutricionistica, a zalaže se i za obrazovanje žena i njihov uspjeh u ovom dobu u kojem vlada tehnologija.

Foto: Instagram

Trenutno živi između Ramallaha, Ammana i Dubaija, gdje je osnovala i organizaciju za obuku kreatora sadržaja o održivom razvoju i umjetnoj inteligenciji. Laskavu titulu Miss Palestine osvojila je još 2022. godine, a iste je godine osvojila i još jedan od najprestižnijih naslova, Miss Earth Water, čime je postala i prva Palestinka na ovakvom velikom međunarodnom izboru ljepote.

DOLAZI IZ MEKSIKA Ona je nova Miss Universe: Evo kako je pozirala u bikinijima...
Ona je nova Miss Universe: Evo kako je pozirala u bikinijima...

O svom sudjelovanju na svjetskom natjecanju za Miss Universe oglasila se ranije i na svom Instagram profilu, a uz video je napisala: 'Stupam na pozornicu Miss Universe ne samo s titulom, već s istinom'. Dodala je i kako predstavlja svaku 'palestinsku ženu i dijete čiju snagu svijet treba vidjeti'.

'Mi smo više od naše patnje - mi smo otpornost, nada i otkucaji srca domovine koja živi kroz nas', riječi su kojima je zaključila svoju objavu, a u komentarima su se nanizale riječi podrške mnogih obožavatelja.

Na Tajlandu se u sklopu ovog 74. izdanja izbora za Miss Universe predstavila u nekoliko outfita, a jedan od najzapaženijih svakako je bio i njen nacionalni kostim. Raskošnu haljinu pokazala je i svojim pratiteljima na Instagramu te napomenula koliko joj je značilo što može nositi baš ovu bijelu haljinu sa zlatnim detaljima te oslikom koji prikazuje Kupolu na stijeni te Crkvu Svetog Groba, ali i suživot i jedinstvo.

KRUNA U SJENI SKANDALA Evo što se događalo iza kulisa izbora za Miss Universe: Ispadi, 'šmrkanje' i brojne kontroverze
Evo što se događalo iza kulisa izbora za Miss Universe: Ispadi, 'šmrkanje' i brojne kontroverze

Nešto je ranije tijekom natjecanja prošetala i u kupaćem kostimu koji je mnogima upao u oko. Naime, ova je ružičasto-bijela kreacija s crvenim cirkonima u potpunosti odskakala od bikinija i badića ostalih misica, budući da je imala duge rukave i nogavice. Njenim se obožavateljima ovaj odabir svidio, a ispod objave na društvenoj mreži primila je razne pohvale.

Foto: Instagram

Nadeen Ayoub se, baš kao i naša predstavnica Laura Gnjatović, plasirala među Top 30 kandidatkinja, no ni jedna se od njih nije uspjela naći među Top 12 misica koje su nastavile s borbom za krunu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30
74. IZBOR ZA MISS UNIVERSE

Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30

Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na 74. izboru za Miss Universe, plasirala se u top 30, no nije prošla dalje u top 12. Nova Miss Universe je Fatima Bosch, predstavnica Meksika, a prva pratilja Miss Tajlanda
Suze u očima i osmijeh na licu! Misica Laura videom se javila iz Tajlanda: Evo što je poručila
NAŠA PREDSTAVNICA

Suze u očima i osmijeh na licu! Misica Laura videom se javila iz Tajlanda: Evo što je poručila

Laura Gnjatović javila se iz Tajlanda videom koji je objavila na svojim društvenim mrežama. U njemu je istaknula kako je preponosna i presretna zbog plasmana te zahvalila svima na podršci
Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal
SAD PONOSNO NOSI KRUNU

Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025