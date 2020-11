Bivša miss Vijoleta lakša za 20 kg, opet šeta pistom, gledatelji: 'Neka konačno pobijedi žena'

<p><strong>Vijoleta Taleski</strong> (48) bori se za pobjedu u showu 'Život na vagi'. Kada je prvi put stala na vagu u showu, brojka je pokazala 120,9 kilograma. Vijoleta je ranije imala oko 60 kilograma, a opisala je i kako je došlo do povećanja kilaže.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi' Sanjom Žuljević</strong></p><p>- Doživjela sam veliko razočaranje kad sam imala 30 godina. S tim bivšim mužem imam kćer, koja sad ima 23 godine. On me ostavio kad sam bila tip-top, otišao je za ‘babom’, sa ženom od 48 godina. Imali smo lijep brak, bili smo zajedno 16 godina. Nakon te rastave kilogrami su se samo počeli gomilati - rekla je Vijoleta. </p><p>Nekoć je Vijoleta bila u manekenskim vodama.</p><p>- Bila sam Miss Jaruna, kao i Miss Velike Gorice 1989. Zapravo sam bila Prvi glas, ali u istom danu bio je i izbor za Miss pa su me molili da se prijavim i kraju sam pobijedila - rekla je svojedobno Vijoleta.</p><p>U prethodnoj epizodi 'Života na vagi' Vijoleta se prisjetila dana s piste. Kandidati showa bili su na makeoveru, a Vijoleta je jedva dočekala sve tretmane. </p><p>Vijoleta je istinski uživala u performansu, a Edo je zaključio da ona kao da lebdi iznad tla. </p><p>- Bit ću malo sebičan i reći da sam ponosan na sebe što sam pomogao ovim ljudima da naprave ovakvu transformaciju - kazao je Edo.</p><p>Vijoleti je do posljednjeg vaganja smršavila 2,4 kilograma pa joj sada preostaje manje od kile kako bi pala ispod 100 kilograma. Budući da su u prethodne četiri sezone 'Života na vagi' pobijedili muškarci - <strong>Ivan Krolo</strong> (35), <strong>Dorian Crnković </strong>(26), <strong>Alen Abramović</strong> (48) i <strong>Robert Baković</strong> (43), mnogi gledatelji sada pišu kako je vrijeme da se to promijeni.</p><p>- Vrijeme je da konačno pobijedi žena - pišu gledatelji po društvenim mrežama. </p>