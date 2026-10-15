FOTO Demi Moore šokirala je fanove fotkom bez šminke. Pogledajte kako izgleda...

Fotografiju na kojoj glumica pozira u običnoj bijeloj majici kratkih rukava i bez šminke, objavila je njena kozmetičarka. Fanovi su nisu mogli vjerovati da je na fotografiji uistinu glumica koja uskoro slavi 64. rođendan
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Demi Moore (63) oduševila je prirodnim izgledom na novoj fotografiji koju je podijelila na Instagramu. Glumica je pozirala u običnoj bijeloj majici, raspuštene duge tamne kose, a njezin mladenački izgled privukao je brojne komplimente.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Demi Moore (63) oduševila je prirodnim izgledom na novoj fotografiji koju je podijelila na Instagramu. Glumica je pozirala u običnoj bijeloj majici, raspuštene duge tamne kose, a njezin mladenački izgled privukao je brojne komplimente.
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Foto: Sarah Meyssonnier
Demi Moore (63) oduševila je prirodnim izgledom na novoj fotografiji koju je podijelila na Instagramu. Glumica je pozirala u običnoj bijeloj majici, raspuštene duge tamne kose, a njezin mladenački izgled privukao je brojne komplimente.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Fotografija Demi Moore izazvala je oduševljenje njezine najmlađe kćeri Tallulah Willis, koja je u komentaru označila i sestru Scout. „Dobro, naša mama! Ajme!”, napisala je Tallulah, ne skrivajući koliko je impresionirana izgledom svoje majke.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Glumica je na fotografiji pokazala prirodno izdanje, bez raskošnih haljina i glamuroznog make-upa kakve obično nosi na crvenom tepihu. Njezin jednostavan stil i blistav ten privukli su pažnju pratitelja, a jedan je obožavatelj upitao: „Kakva je ovo čarolija?! Svaka čast!”
| Foto: pixsell/ilsutracija
Demi Moore pozirala je uz poznatu stručnjakinju za njegu kože Keren Bartov, koja je obilježila četiri godine njihove suradnje. Keren je istaknula kako joj je briga o glumičinoj koži omogućila i da upozna ženu iza holivudske zvijezde. Fanovi su glumici uputili niz pohvala, a neki su se zapitali i o kakvoj se to magiji radi kada sa gotovo 64 godine izgleda tako mlado.
| Foto: Instagram/Karen Bartov
Demi Moore uskoro će proslaviti 64. rođendan, 11. studenoga. Glumica je i posljednjih mjeseci privlačila pažnju modnim izdanjima, a krajem rujna s kćeri Tallulah pojavila se na dodjeli nagrada Step Up's Annual Inspiration Awards u Los Angelesu. Majka i kći odabrale su usklađena odijela s potpisom Thom Browne.
| Foto: Instagram/demimoore
Demi Moore majka je triju kćeri koje je dobila u braku s bivšim suprugom Bruceom Willisom – Rumer, Scout i Tallulah. Najmlađa kći često joj pruža podršku u javnosti, a njezina posljednja objava još je jednom pokazala koliko je ponosna na slavnu majku.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Glumica je u siječnju 2025. osvojila Zlatni globus za ulogu u filmu The Substance, koji se bavi pritiscima vezanima uz ljepotu i starenje. Prilikom preuzimanja nagrade osvrnula se na više od četiri desetljeća dugu karijeru i sumnje s kojima se tijekom godina suočavala.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Nedavno je bila članica žirija 79. Filmskog festivala u Cannesu, gdje je plijenila pažnju na crvenom tepihu, no ne samo zbog glamuroznih kreacija. Njezina pojava u nizu pomno odabranih haljina pokrenula je žestoku raspravu na internetu i izrazila duboku zabrinutost javnosti za njezino zdravlje.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Dok su modni kritičari hvalili njezin bezvremenski stil, fokus javnosti brzo se prebacio na glumičinu izrazito vitku figuru. Fotografije i videozapisi koji su se proširili društvenim mrežama otkrili su vrlo tanke ruke i naglašene ključne kosti, što je vrlo brzo izazvalo lavinu komentara.
| Foto: Manon Cruz
"Prelijepa haljina, ali ona je premršava", glasio je jedan od tisuća sličnih komentara. Mnogi su izrazili bojazan, pitajući se je li glumica bolesna ili pod stresom.
| Foto: Gonzalo Fuentes
"Uvijek si bila lijepa, ali molim te pazi na sebe, postaješ pretanka i to nije zdravo", napisao je jedan obožavatelj.
| Foto: Manon Cruz
Ipak, nisu svi dijelili zabrinutost. Dio obožavatelja stao je u obranu 63-godišnje glumice, pozivajući kritičare da prestanu s posramljivanjem tijela.
| Foto: Gonzalo Fuentes
"Prestanite je sramotiti! S godinama mnoge žene prirodno gube na težini. Izgleda predivno", istaknuo je jedan komentar. Drugi su pak podsjetili da je Moore oduvijek imala vitku i atletsku građu te da je nepošteno podvrgavati žene u javnosti takvom seciranju izgleda.
| Foto: Manon Cruz
Sama Moore je u prošlosti otvoreno govorila o poremećajima u prehrani i "opsesiji" vježbanjem, kao i o pritisku same industrije koja ju je tjerala da smršavi. Priznala je da je vrijednost svoje osobnosti vezala uz izgled tijela, što ju je odvelo u "mjesto mučenja i ekstremnog ponašanja".
| Foto: Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Marko Djurica
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Manon Cruz
Foto Gonzalo Fuentes
| Foto: Sarah Meyssonnier
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Manon Cruz
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Manon Cruz
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Manon Cruz
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Caroline Brehman
Foto Caroline Brehman
Foto Caroline Brehman
Foto Caroline Brehman
Foto Caroline Brehman
Foto Mario Anzuoni
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
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Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
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Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Aude Guerrucci/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto DANIEL COLE/REUTERS
Foto Mario Anzuoni
Foto Carlos Barria
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Foto Aude Guerrucci/REUTERS
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
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Foto Mario Anzuoni
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