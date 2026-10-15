FOTO Demi Moore šokirala je fanove fotkom bez šminke. Pogledajte kako izgleda...

Demi Moore pozirala je uz poznatu stručnjakinju za njegu kože Keren Bartov, koja je obilježila četiri godine njihove suradnje. Keren je istaknula kako joj je briga o glumičinoj koži omogućila i da upozna ženu iza holivudske zvijezde. Fanovi su glumici uputili niz pohvala, a neki su se zapitali i o kakvoj se to magiji radi kada sa gotovo 64 godine izgleda tako mlado. | Foto: Instagram/Karen Bartov