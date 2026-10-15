Obavijesti

Galerija

Komentari 3
'KAKVA JE OVO MAGIJA?'

FOTO Demi Moore šokirala je fanove fotkom bez šminke. Pogledajte kako izgleda...

Fotografiju na kojoj glumica pozira u običnoj bijeloj majici kratkih rukava i bez šminke, objavila je njena kozmetičarka. Fanovi su nisu mogli vjerovati da je na fotografiji uistinu glumica koja uskoro slavi 64. rođendan
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
The 79th Cannes Film Festival - Screening of the film "Fjord" in competition - Red Carpet Arrivals
Demi Moore (63) oduševila je prirodnim izgledom na novoj fotografiji koju je podijelila na Instagramu. Glumica je pozirala u običnoj bijeloj majici, raspuštene duge tamne kose, a njezin mladenački izgled privukao je brojne komplimente. | Foto: Sarah Meyssonnier
1/99
Demi Moore (63) oduševila je prirodnim izgledom na novoj fotografiji koju je podijelila na Instagramu. Glumica je pozirala u običnoj bijeloj majici, raspuštene duge tamne kose, a njezin mladenački izgled privukao je brojne komplimente. | Foto: Sarah Meyssonnier
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026