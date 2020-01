Bivša misica je posvetila sinu objavu: 'Zbog tebe se borim'

Bivša Miss Universe Ivana Paris (35) na društvenoj je mreži posvetila emotivnu poruku svom sinu Leonidu koji slavi deveti rođendan.

- Samo je nebo granica ovoj ljubavi. Prije devet godina došao si na svijet i učinio me sretnom i kompletnom osobom. Mama bi željela da si još ovako maleni jer svakom godinom postajem svjesna da se približavamo trenutku kada ćeš otići i postati svoj čovjek. Ali ne zaboravi nikada, uvijek ćeš u maminom srcu ostati ovako malena beba - započela je svoju objavu Ivana.

- Jer ljubav koju osjećam ne poznaje godine ni udaljenost. Mama će se truditi što više da te u svijet pošalje sretnog i zadovoljnog, poštenog i iskrenog čovjeka. Volim te anđele mamin i znam da zajedno možemo kroz sve nedaće koje nam život nudi, jer u tebi pronalazim volju za borbu i razlog za sreću.

Ivana je Leonida dobila u braku s bivšim misterom Hrvatske Dinom Bubičićem (37), a uz Leonida imaju i sina Noela. Ivana i Dino zaljubili su se tijekom sudjelovanja u reality showu 'Farma' 2009., a vjenčali su se već sljedeće godine. Zbog ljubavi se Ivana preselila i u Dinovu rodnu Rijeku, no nakon devet godina je brak pukao pa su se razveli.

- Ako su Leonid ili Noel sa mnom, a hoće tati ili zvati tatu, mogu kad god hoće. Jesmo sudski kao što se mora, ali dajemo njima na odabir. S Leonidom smo pričali, njemu je već skoro 9, koliko se s njime da, ali Noelić je još mali… Voljeti nekog kao što sam voljela njega i kao što ću njega voljeti čitav život na neki način, ne vjerujem da ću moći ikoga. On je otac moje djece i koliko god on sad u ljubavnom smislu bio daleko od mene, on je uvijek čovjek koji će biti na prvom mjestu ovdje, da se ne lažemo - ispričala je Ivana za IN Magazin te objasnila kako je par imao svakakve planove koji su na kraju pali u vodu.

- Bilo je svakakvih planova i da idemo van živjeti, ali na kraju to nije zaživjelo, ja se ne mogu maknuti iz ove Lijepe Naše. Svakodnevne stvari, jednostavno smo počeli gledati drugačije na sve, apsolutno sve i vidjeli da nema smisla. Nema smisla gurati negdje gdje ne ide - objasnila je bivša misica.

Dino i Ivana su se s vremenom udaljili te imali različita razmišljanja, a tvrde da bračni krah nije prouzrokovala treća osoba. Dok je Dino želio živjeti u stanu, Ivana je u kući, on je volio televiziju dok je ona radije vrijeme provodila u prirodi.

