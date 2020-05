Bivša porno glumica: 'Djevojke, novac uopće nije vrijedan toga'

Za neke rad u industriji za odrasle možda zvuči kao ostvarenje snova, drugima je nezamislivo kako to netko uopće može raditi, no treba se složiti da je ta profesija svakako nekonvencionalna. Bree Olson, uspješna pornoglumica s brojnim filmovima iza sebe otvoreno je ispričala što takva karijera sa sobom nosi. U svijet pornića ušla je s 19 godina, kao razuzdana tinejdžerka koja je željela seksualno eksperimentirati i na tome zaraditi.

Nije bila tipična "priglupa plavuša" kakvom su je ljudi doživljavali na osnovu izgleda, prije toga je upisala medicinu te je radila u telemarketingu. Kad se odlučila na rad u porno industriji, uzela je svoje kofere i krenula put Los Angelesa. Kad je otkrila da za jedan dan može zaraditi ono za što bi joj inače trebali mjeseci - prekinula je školovanje i počela graditi karijeru porno glumice.

Izlazak iz pornića

Procjenjuje se kako je snimajući filmove zaradila preko sedam milijuna dolara, a danas smatra kako joj je gluma u pornićima uništila život ne zbog posla, već predrasuda ljudi. Kao obučena medicinska sestra može pronaći naći u svojoj struci. U razdoblju od 2006. do 2011,. je snimila preko 280 filmova, a danas se smatra borcem za ljudska prava i brisanje stigme s ljudi koji rade u toj industriji.

Nema tih novaca...

"Ljudi me nazivaju pogrdnim imenima, a na takav način me i gledaju, kao da sam njima osobno učinila nešto loše. Sve češće ostajem kod kuće jer se ne želim suočavati s time. Manje sam neugodnosti doživljavala snimajući scene seksa, nego ovo što sada prolazim. Da poželim, sutra se mogu vratiti u tu industriju i zarađivati 25 tisuća dolara na tjedan, no ne želim više" - kaže Bree. Najgore joj je to što je ljudi tretiraju ne kao da je snimala filmove za odrasle, već kao da je pedofil.

