Maja i Šime podijelili urnebesnu fotku i našalili se na vlastiti račun: 'Maskirali su se u nas..'

Maja Šuput ovog je vikenda u Kastvu održala koncert povodom maškara, gdje je nastupila sa svojim bendom te po tko zna koji put dokazala kako zna napraviti odličnu zabavu. Budući da se radimo o karnevalu, cijeli je bend, uključujući i Maju, bio maskiran. Ipak, nije Maja imala najbolju masku te večeri.

Naime, Maja je na svom Instagram profilu objavila fotografiju koja je zapalila društvene mreže, budući da se na njoj nalaze lažni Maja i Šime. Prizor žene i muškarca koji su na njen koncert stigli maskirani upravo u nju i 'Savršenog' Šimu Eleza nasmijao je do suza, a taj je prizor morala podijeliti i sa svojim pratiteljima. Urnebesnu fotku kasnije je na svom Instagramu podijelio i sam Šime kojemu se očito svidjela mala šala na njihov račun.

Foto: Instagram

Lažni Šime je, po uzoru na show 'Gospodin Savršeni', u ruci nosio crvenu ružu, imao je dužu crnu kosu, raskopčanu košulju kako bi pokazao isklesana prsa, a Maja je držala mikrofon dok je na sebi imala šljokičastu srebrnu haljinicu.

Foto: rtl