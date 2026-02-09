Obavijesti

Show

Komentari 0
KARNEVALSKO LUDILO

Maja i Šime podijelili urnebesnu fotku i našalili se na vlastiti račun: 'Maskirali su se u nas..'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Maja i Šime podijelili urnebesnu fotku i našalili se na vlastiti račun: 'Maskirali su se u nas..'
21
Foto: Instagram

Pjevačica je održala karnevalski koncert u Kastvu, a među publikom se našla još jedna Maja, ali i njen 'Savršeni' Šime. Fotku maskiranog para oduševljena Maja podijelila je sa svojim pratiteljima

Admiral

Maja Šuput ovog je vikenda u Kastvu održala koncert povodom maškara, gdje je nastupila sa svojim bendom te po tko zna koji put dokazala kako zna napraviti odličnu zabavu. Budući da se radimo o karnevalu, cijeli je bend, uključujući i Maju, bio maskiran. Ipak, nije Maja imala najbolju masku te večeri.

Naime, Maja je na svom Instagram profilu objavila fotografiju koja je zapalila društvene mreže, budući da se na njoj nalaze lažni Maja i Šime. Prizor žene i muškarca koji su na njen koncert stigli maskirani upravo u nju i 'Savršenog' Šimu Eleza nasmijao je do suza, a taj je prizor morala podijeliti i sa svojim pratiteljima. Urnebesnu fotku kasnije je na svom Instagramu podijelio i sam Šime kojemu se očito svidjela mala šala na njihov račun.

Foto: Instagram

Lažni Šime je, po uzoru na show 'Gospodin Savršeni', u ruci nosio crvenu ružu, imao je dužu crnu kosu, raskopčanu košulju kako bi pokazao isklesana prsa, a Maja je držala mikrofon dok je na sebi imala šljokičastu srebrnu haljinicu.  

Foto: rtl
TKO BI REKAO... Znate li što povezuje Šuput i Thompsona? Za ovo rijetki znaju
Znate li što povezuje Šuput i Thompsona? Za ovo rijetki znaju

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Župa u Novom Travniku pozvala na bojkot filma 'Svadba' zbog uvrede kršćanskih vrijednosti
NE SVIĐA SE SVIMA

Župa u Novom Travniku pozvala na bojkot filma 'Svadba' zbog uvrede kršćanskih vrijednosti

U svojoj poruci osvrnuli su se i na vjernike koji su film gledali u drugim gradovima, navodeći kako je tužno što su to činili izvan svoje sredine kako ne bi bili viđeni, uz dodatak da im preostaje molitva za njih
FOTO Prvo tangice, halteri i čipka, a sad elegancija: Sydney Sweeney naglasila je obline...
LIJEPA GLUMICA

FOTO Prvo tangice, halteri i čipka, a sad elegancija: Sydney Sweeney naglasila je obline...

Sydney Sweeney pojavila se na Međunarodnom filmskom festivalu u Santa Barbari gdje je oduševila elegantnim izdanjem. Haljina joj je naglasila struk, a nedavno se Sydney skinula u izazovno donje rublje...
Svi su mislili da je to samo dio nastupa! 'Par se doista vjenčao na nastupu Bad Bunnyja, ludo!'
OVO ĆE ZAUVIJEK PAMTITI

Svi su mislili da je to samo dio nastupa! 'Par se doista vjenčao na nastupu Bad Bunnyja, ludo!'

U jednom dijelu nastupa Bad Bunnyja na poluvremenu Super Bowla pojavili su se mladoženja i mladenka. Pa iako su svi mislili kako je to samo dio nastupa, strani mediji javljaju kako je sve bilo stvarno!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026