Bivša Spajsica je s poznatim glumcem vodila bitku radi kćeri, težak period imala je i u braku

Melanie Janine Brown McPhee, poznatija kao Mel B, jedna je od najprepoznatljivijih britanskih pop zvijezda 90-ih. Svjetsku slavu stekla je kao članica grupe Spice Girls, u kojoj je bila poznata pod nadimkom Scary Spice. Svojom snažnom energijom, upečatljivim glasom, samouvjerenim nastupima i odvažnim stilom brzo je postala jedno od zaštitnih lica grupe.

Spice Girls su sredinom devedesetih postale globalni fenomen. Njihov debitantski singl “Wannabe” pretvorio ih je u simbol nove pop generacije, a poruka “girl powera” obilježila je popularnu kulturu. Mel B se u toj priči posebno isticala temperamentom, karizmom i scenskom prisutnošću. Kao Scary Spice predstavljala je hrabrost, neovisnost i buntovnost, zbog čega je stekla velik broj obožavatelja diljem svijeta.

Nakon velikog uspjeha albuma "Spice" i "Spiceworld", grupa je postala najuspješnija ženska glazbena skupina svih vremena. Iako su se Spice Girls kasnije povukle iz aktivnog zajedničkog rada, nekoliko su se puta ponovno okupile, među ostalim za velike turneje i nastup na zatvaranju Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine. Mel B je u svim tim povratcima ostala jedna od najživljih i najenergičnijih članica grupe.

Nakon razdoblja najveće slave sa Spice Girls, Mel B je započela solo karijeru. Njezin singl "I Want You Back" postigao je velik uspjeh u Ujedinjenom Kraljevstvu, a kasnije je objavila i solo albume. Ipak, najveću popularnost nakon glazbene karijere ostvarila je na televiziji. Pojavljivala se kao natjecateljica, voditeljica i članica žirija u brojnim zabavnim emisijama, uključujući "Dancing with the Stars", "The X Factor" i "America’s Got Talent". Publika ju je zavoljela zbog iskrenosti, izravnosti i snažnog karaktera.

Privatni život Mel B često je bio u središtu medijske pozornosti. Bila je u nekoliko poznatih veza i brakova te je majka triju kćeri. Njezina veza s glumcem Eddiejem Murphyjem privukla je osobito mnogo pažnje zbog javnih nesuglasica oko očinstva njihove kćeri Angel Iris. Kasnije je očinstvo potvrđeno, a Mel B je nastavila samostalno graditi obiteljski život i karijeru.

Posebno teško razdoblje proživjela je tijekom i nakon braka sa Stephenom Belafonteom. Mel B je javno govorila o iskustvima emocionalnog i fizičkog zlostavljanja, kao i o borbi s traumom, depresijom i PTSP-om. Upravo zbog te iskrenosti postala je važan glas podrške ženama koje su preživjele obiteljsko nasilje. Njezin humanitarni rad prepoznat je 2022. godine, kada je odlikovana titulom MBE za doprinos dobrotvornim ciljevima i pomoć ranjivim ženama.

Mel B je tijekom godina otvoreno govorila i o mentalnom zdravlju, anksioznosti, ADHD-u, disleksiji i drugim osobnim izazovima.