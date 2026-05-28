NOVI ŽIVOT

Albina Grčić o obraćenju: 'To je bilo pravo ridanje, grijeh bluda'

Piše 24sata,
Splitska pjevačica posljednjih je mjeseci sve otvorenija kad govori o vjeri, za koju ističe da je danas najvažniji aspekt njezina života

Nisam ni bila svjesna da plačem. To je bilo pravo ridanje, priznala je Albina Grčić dok je govorila o trenutku za koji kaže da joj je potpuno promijenio život. Pjevačica, koja je prije nekoliko godina punila klubove pop hitovima, danas živi posve drukčije. Umjesto glamura, reflektora i utrke za slavom, okrenula se vjeri i duhovnoj glazbi, a u podcastu Ive Kraljević prvi je put otvoreno progovorila o svojem obraćenju.

Znaš li tko sam? Predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu, a onda se okrenula duhovnoj glazbi...

Prisjetila se kad je s društvom otišla na ispovijed u Međugorje, gdje je u ispovjedaonicu ušla preplavljena nemirom i bijesom. 

- Osjetila sam da je točno taj grijeh izašao iz mene. Konkretno, bio je to grijeh bluda. Danas ja želim živjeti u čistoći - ispričala je.

Dodala je kako su ljudi iz njezine okoline ubrzo primijetili promjenu na njoj: 'Znali su mi govoriti: ‘Drugačija si. Što si radila? Jesi li nešto mijenjala? Jesi radila nešto na licu?‘ Ništa što dolazi od Boga ne može biti loše. Bog je najprije mijenjao moje srce, a onda i sve drugo'.

Osvrnula se i na početak karijere. I tad je isticala da je odrasla u vjeri, ali se posljednjih godina potpuno posvetila svojem duhovnom putu.

- Samo slava, slava, slava, moram biti u centru pozornosti, a onda je nastupilo neko tupilo, ja bih rekla. Dođeš doma s nekog eventa i misliš si: ‘Jesam li ja vodila ijedan suvisli razgovor? - opisala je Grčić.

