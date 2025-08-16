Bivša 'Spajsica' sa suprugom je na Pelješcu: Prošle godine su se našli u centru velikog skandala!

Jedna od članica nekadašnje grupe 'Spice Girls', Geri Halliwell, svoj odmor provodi upravo na Jadranu. Sa suprugom Christianom Hornerom i obitelji uživa na Pelješcu.

Par se prošle godine našao u prljavom skandalu. Christian Horner, šef Red Bullove ekipe u Formuli 1, optužen je da je razmjenjivao neprimjerene poruke s kolegicom iz Red Bulla.

Foto: Instagram/Geri Halliwell

Christiana su oslobodili svih optužbi nakon istrage, ali jedan dan nakon su se internetom proširile poruke koje je navodno razmjenjivao s kolegicom. Poruke su poslane svim bitnijim ljudima u Formuli 1, a Horner je sve negirao. Poruke su s anonimnog e-maila poslane i brojnim medijima.

Poruke su, prema pisanjima medija, došle i do Halliwell, koja je privatnim avionom stigla u Bahrein i 'u potpunosti poludjela' kada su se poruke proširile internetom. Geri se zbog poruka osjećala 'izdano i kao budala', a iako je isprva htjela izbjeći supruga, njegova ju je majka nagovorila na susret.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Bivša članica grupe Spice Girls, 'održala je lekciju' suprugu nakon optužbi za neprimjereno ponašanje prema kolegici. Kako prenosi Daily Mail, Geri je zahtijevala da Horner prekine sve veze s navedenom kolegicom.

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

Nakon provedene istrage su Christiana oslobodili, a ženu koja ga je prijavila su suspendirali. Nešto kasnije su izvori otkrili da se anonimna žena osjeća 'iznevjereno' od strane Red Bulla gdje je radila posljednjih pet godina. Suspendirali su ju, kako piše Daily Mail, zbog neiskrenosti.

Početkom srpnja, Horner je dobio otkaz u Red Bullu. Ne zna se je li razlog bio direktno povezan sa skandalom.