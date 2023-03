Bivša sportašica Sara Tićak o novom singlu: 'To je energetska dizalica o zaštitničkoj ljubavi'

Ljubav sve pokreće pa je i nova pjesma vedra i ljubavna, no ona nije rezervirana samo za ljubav među partnerima. Može to biti i ljubav roditelja prema djetetu, čovjeka prema kućnom ljubimcu, ljubav prema sportskom klubu ili nekom gradu, govori pjevačica u usponu Sara Tićak, ponosna na svoj drugi singl "Ne dam te nikom" za koji je i snimila spot - u Splitu.

- Živim u Rijeci od rođenja, no korijeni su mi dalmatinski pa sam nakon snimanja pjesme u splitskom glazbenom studiju Lea Škare predložila da snimim i spot u centru Dalmacije jer jako volim Split. Ima puno simbolike u pjesmi i u spotu. Meni su najdraži prizori ispred katedrale sv. Duje jer njegov se dan, Sudamja, obilježava 7. svibnja, a tog je dana i moj rođendan, otkriva Sara koju kao dijete proljeća posebno veseli ovo godišnje doba.

Foto: Bruno Bilonić

- Kao što se priroda budi u proljeće, takva sam i ja, u najvećem zanosu snage i kreativnosti. Obožavam ovaj dio godine, zato smo stvorili pjesmu koja je energetska dizalica - plesna, vesela, prpošna. Mislim da "Ne dam te nikom" dosta odražava moj karakter. Nadam se da će se i ljudi buditi uz ovu pjesmu, uživati u njezinoj emociji, poručuje Sara koja je u prosincu debitirala na estradi baladom "Tamo gdje te nema". Ostala je vjerna svome stilu koji opisuje kao moderan mediteranski pop. Pjesma je puna ljubavi, ali i zaštitničke emocije, za koju kaže da ju je itekako doživjela u životu.

Foto: Bruno Bilonić

- Osjetila sam zaštitničku ljubav. Prije svega od roditelja i bake. U takvom duhu sam rođena i odgojena. A tko je meni svakom danu početak i kraj, kao što kaže pjesma? Mislim da je to prije svega moj ljubimac, pudl Dalio, pa onda svi dragi ljudi koji me okružuju, od roditelja na dalje, govori bivša sportašica, uspješna košarkašica, koja je kroz život naučila osvijestiti sve svoje vrline i mane i učiti na svakoj pogrešci te preskakati svaku životnu prepreku, a ne prepustiti se pesimizmu. Izgrađeni sportski duh vodio ju je da s lakoćom slijedi i svoje druge snove - završila je Ekonomski fakultet, radila kao fotografkinja, no onda se vratila prvoj ljubavi - glazbi. Još s četiri godine nastupala je s dječjim zborom Mali Riječani u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a posljednjih mjeseci napokon živi svoj san - gradi svoj put pod estradnim nebom samo s jednom željom - da prenese poruke optimizma i radosti kroz pjesme jer to je, ističe, najvažniji recept za životni uspjeh.

Foto: Bruno Bilonić

- Kad je čovjek zadovoljan iznutra, sve mu ide lakše, pa se lakše i brže oporavlja od svakodnevnih životnih udaraca, bez obzira s koje strane oni dolazili, poručuje Sara.

