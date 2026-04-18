Bivša supruga Harisa Džinovića udala se za bogataša u Monaku

Bivša supruga pjevača Harisa Džinovića, Melina Džinović, izgovorila je sudbonosno "da" novom mužu, britanskom mogulu Jeffreyju Paulu Arnoldu, a vjenčanje je održano u Monaku.

Na vjenčanju su se okupili obitelj i prijatelji, no Melinina i Harisova kći Đina stigla je na sam kraj, javlja Telegraf.

Đina je zakasnila na ceremoniju u općini, a stigla je tek na kraj vjenčanja. Navodno je ušla na sam kraj, kada su svi nazdravljali.

Melina, novi suprug i kumovi helikopterom su išli od Monaka do Portofina, a ostali gosti, tko je htio, trebao je platiti 2.500 eura za taj luksuz.

Za sve ostale Melina je organizirala prijevoz kombijem, a put do hotela u kojemu je slavlje navodno traje čak tri sata.

Kurir piše kako je Melina pripremila čak četiri luksuzne vjenčanice, pa se mlada očito planira mnogo presvlačiti.

Podsjetimo, pjevač Haris Džinović (74) se prije dvije godine razveo od 30 godina mlađe supruge Meline. Zajedno su bili od 2002. godine i ima dvoje djece, kćer Đinu i sina Kana.

Melina se prošlu jesen zaručila za svog novog partnera, uspješnog poduzetnika koji ima 70 godina, a zaruke su proslavili u Monaku, gdje već neko vrijeme žive zajedno.

Inače, Melina je sa svojim zaručnikom cijelo ljeto provela na njegovom luksuznom brodu koji je dugačak 48 metara. Plovili su na različitim destinacijama. Ona je i dalje aktivno u modi te je uz podršku supruga otvorila butik u Monaku, unutar konceptualne trgovine i tamo prodaje svoje kreacije. Kako tvrde izvori bliski paru, partner joj je pomogao da se probije na tržištu i predstavi se u svijetu visoke mode.