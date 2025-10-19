Obavijesti

Novi zaručnik Meline Džinović je uložio oko 200.000 eura u njen brend? 'On je vrlo utjecajan...'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Matija Habljak/Pixsell | Foto: Matija Habljak/Pixsell

Bivša supruga popularnog Harisa Džinovića nedavno se zaručila. O njenoj se novoj ljubavi ne zna mnogo detalja, no poznato je da se radi o bogatašu koji joj u svemu udovoljava

Nakon što je početkom tjedna javnost doznala da se Melina Džinović, bivša supruga poznatog pjevača, udaje za bogatog biznismena, polako su počele curiti informacije o tome tko je zapravo njen zaručnik. Blic je ranije pisao da je imućan te da žive u luksuznoj nekretnini u Monte Carlu. Uz to, mnogo ulaže i u Melinin modni brend, doznaje Mondo.

Jedan je izvor za spomenuti medij objasnio kako je bogataš uložio gotovo 200 tisuća eura u njen brend kako bi privukla imućne klijente s područja Azurne obale: 'Taj čovjek je vrlo galantan i ne žali kad je Melina u pitanju. Gdje ona okom, tu on skokom, što bi se reklo. Vrlo je utjecajan ovdje, ima dosta uspješnih prijatelja na raznim pozicijama i razne kontakte, pa je preko svojih veza i sredio da ovdje ona otvori butik u jednoj konceptualnoj trgovini'.

Matija Habljak/Pixsell
Matija Habljak/Pixsell | Foto: Matija Habljak/Pixsell

'Za to je dao najmanje 200.000 eura, ako se uzmu u obzir lokacija, zakup mjesta u tom lokalu, promocije, fotkanje modela, transport haljina koje se šiju u Srbiji i tako dalje', otkrio je izvor.

Mnogi su saznavši to komentirali kako je i njen bivši suprug, Haris Džinović, činio isto te neprestano ulagao u njen modni brend koji se, unatoč tome, nije uspio probiti na svjetsko tržište. Bivši bračni par rastao se prošle godine, no iako imaju dvoje zajedničke djece, nisu ostali u dobrim odnosima.

Foto: Antonio Ahel/ATAIMages/PIXSELL

O bogatstvu Melininog novog zaručnika već se pisalo, a njihova je susjeda za Blic otkrila kako je biznismen od zaručnice stariji gotovo 20 godina te da žive u luksuznom stanu s predivnim pogledom. Uz to, posjeduje iznimno poslovno iskustvo, ali i jahtu dugu 48 metara, na kojoj je novi par proveo ljetni odmor.

Prema pisanju Monda, Melina je za vjenčanu kumu odabrala Tamaru Ecclestone, milijarderku čiji je otac bivši vlasnik Formule 1. Bernie Ecclestone. Upravo joj je ona bila kuma i na vjenčanju s bivšim suprugom, pjevačem Harisom Džinovićem.

