Bivša supruga Jamesa Van Der Beeka udala se tri mjeseca nakon njegove prerane smrti
Samo tri mjeseca nakon što se oprostila od bivšeg supruga, glumca Jamesa Van Der Beeka, glumica Heather McComb izgovorila je sudbonosno 'da'. Na intimnoj ceremoniji u Missouli u Montani udala se za Scotta Michaela Campbella.
Uz niz emotivnih prizora s vjenčanja, Heather je poručila kako su ona i njezin suprug presretni te zahvalila obitelji i prijateljima koji su s njima proslavili taj poseban dan. Istaknula je i koliko im znači sva ljubav i podrška koju su posljednjih mjeseci primili.
Heather McComb i James Van Der Beek bili su u braku od 2003. do 2010. godine. Nakon razvoda ostali su u dobrim odnosima, a njegov je predstavnik tad izjavio da je razlaz bio prijateljski. Glumac, najpoznatiji kao Dawsona Leeryja u kultnoj seriji 'Dawson's Creek', preminuo je 11. veljače nakon borbe s rakom debelog crijeva. Imao je 48 godina. Osim po toj ulozi, gledatelji ga pamte i iz naslova poput 'Varsity Blues', 'One Tree Hill' i 'CSI: Cyber'.
Nakon njegove smrti Heather se od bivšeg supruga oprostila dirljivom objavom. Priznala je da joj je srce slomljeno te uputila riječi podrške njegovoj supruzi Kimberly i njihovoj djeci. Za Van Der Beeka je tad napisala da je bio talentiran, topao i skroman čovjek koji je iznad svega volio svoju obitelj.
Iza glumca je ostala supruga Kimberly te njihovo šestero djece - Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn i Jeremiah. Kimberly je nakon njegove smrti poručila da je posljednje dane života proveo s vjerom, hrabrošću i dostojanstvom. Heather McComb poznata je po ulogama u serijama 'Ray Donovan', 'The Event' i 'American Gigolo'.
