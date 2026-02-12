Obavijesti

NJEGOVA JOEY POTTER

Katie Holmes se emotivnom porukom oprostila od kolege Jamesa Van Der Beeka

Piše Zrinka Medak Radić,
Katie Holmes se emotivnom porukom oprostila od kolege Jamesa Van Der Beeka
Foto: Profimedia

Zvijezda serije 'Dawson's Creek' prisjetila se zajedničke mladosti i poručila da će uvijek biti uz suprugu Kimberly i njihovo šestero djece

Katie Holmes podijelila je dirljivu posvetu svom kolegi iz kultne tinejdžerske serije Dawson's Creek, Jamesu Van Der Beeku, koji je preminuo u 49. godini nakon dvogodišnje borbe s kolorektalnim karcinomom. Tužnu vijest u srijedu je objavila njegova supruga Kimberly Van Der Beek, istaknuvši da je posljednje dane proveo hrabro, s vjerom i dostojanstvom.

99005177 Girl From The North Country - Broadway Opening - New York The Fifth Annual PSLA Autumn Party - Los Angeles, California. by Baxter
Foto: PROFIMEDIA

Holmes, koja je u seriji glumila Joey Potter – veliku ljubav Van Der Beekova lika Dawsona – oprostila se od prijatelja emotivnom rukom pisanom porukom na Instagramu. Glumica se prisjetila njihovih "avantura jedinstvene mladosti", smijeha, razgovora o životu i dana provedenih na setu serije koja je obilježila generaciju gledatelja.

"Teška srca slažem ove riječi. Zahvalna sam što sam dijelila dio Jamesova puta. Bio je voljen", napisala je, dodajući da je dijeliti prostor njegove mašte bilo "sveto". U poruci je istaknula njegove osobine – hrabrost, suosjećanje, nesebičnost i snagu – te ga opisala kao čovjeka koji je život živio s integritetom, stvarajući "lijep brak i obitelj punu ljubavi".

Posebno je uputila riječi podrške njegovoj supruzi i djeci: "Kimberly i djeco, uvijek smo tu za vas. Uvijek ćemo vas obasipati ljubavlju i suosjećanjem."

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

James Van Der Beek podijelio je svoje nade za proljeće u svom posljednjem videu na društvenim mrežama prije smrti
Video: vanderjames/Instagram

Podsjetimo, James i Kimberly imaju šestero djece: Oliviju, Joshuu, Annabel, Emiliju, Gwendolyn i Jeremiaha. Obitelj se tijekom njegove bolesti suočavala i s financijskim poteškoćama, a pokrenuta je i GoFundMe kampanja kako bi im se pomoglo.

Van Der Beek je dijagnozu raka debelog crijeva u trećem stadiju javno otkrio u studenom 2024., iako mu je bolest dijagnosticirana godinu dana ranije. Tada je poručio da želi podijeliti svoju priču kako bi podigao svijest o bolesti.

Foto: Profimedia

Prošlog rujna Holmes se, zajedno s kolegama Michelle Williams i Joshuom Jacksonom, ponovno okupila na humanitarnom događaju s ciljem prikupljanja sredstava za njegovo liječenje i rad neprofitne organizacije F Cancer. Iako je trebao sudjelovati, Van Der Beek je zbog narušenog zdravlja morao otkazati dolazak, piše Daily Mail.

