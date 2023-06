Srpski mediji: Bivša Vidojeva ljubavnica dala je iskaz policiji i otkrila što je bilo između njih

Nikolina Pišek (47) priznala je da je njezin pokojni suprug Vidoje Ristović bio s drugom ženom kada je preminuo, a kako piše Kurir, njegova ljubavnica je tada dala iskaz policiji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Žena je tada otkrila da su se poznavali godinu dana, kako pišu srpski mediji.

- Ta djevojka ispitana je na licu mjesta. Rekla je da je po zanimanju fizioterapeut i da Vidoja poznaje oko godinu dana. Navela je da je on u braku s Nikolinom Pišek. Ispričala je da je Vidoje kod nje u stan došao dan ranije, oko 21.30 sati i da joj je donio haljinu za rođendan - rekao je izvor za Kurir i nadodao:

- Policajcima je ispričala da je Vidoje popio jednu čašu votke nakon čega su imali spolni odnos. Poslije toga je zaspao. U nekom trenutku, kako je ispričala, on je prestao hrkati, što do tad nije bio slučaj i njoj je to postalo sumnjivo. Prišla mu je kako bi provjerila diše li, ali je ustanovila da on ne daje znakove života. Tada je pozvala policiju i Hitnu pomoć, a navodno je ona nazvala i njegovu majku koja je o svemu obavijestila i Nikolinu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Prisjetimo se, Nikolina je nedavno otvoreno progovorila o smrti svog supruga.

- Nazvala me njegova majka, to je bilo u neke sitne noćne sate, ja igrom slučaja nisam spavala, ne znam zašto. Rekla je: 'Vido je umro', a ja sam rekla - 'Je li Vama dobro? Što se događa Marija?' Jednostavno to neko vrijeme nisam procesuirala - objasnila je.

Voditeljica je poručila kako se o smrti njenog muža pisalo stalno i da se pričalo da je na masaži umro dok je bio na drugoj ženi.

O svemu se oglasio i Miša Grof, Vidojev otac.

- Nije istina. Ona je luda žena. Nikada to nisam ni pričao. Imam dnevnik sa imenima muškaraca s kojima je bila za vrijeme braka s Vidojem i sve ću to objaviti - rekao je za Blic.