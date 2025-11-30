Obavijesti

OTVORENO O ZDRAVLJU

Bivša voditeljica iskreno: '10 je dijagnoza, a onda je uslijedio i infarkt. Sada uživam na selu...'

Piše 24sata
Čitanje članka: 2 min
Bivša voditeljica iskreno: '10 je dijagnoza, a onda je uslijedio i infarkt. Sada uživam na selu...'
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Sandra Križanec se u ožujku ove godine oprostila od televizijske karijere nakon 30 godina. Kaže kako se sada još uvijek 'odmara od televizije', a u tome joj pomaže i rad u vrtu

Nekadašnja televizijska voditeljica Sandra Križanec je u emisiji 'Zdravlje na kvadrat' govorila o stresu i zdravstvenim izazovima koje donosi posao koji ju je obilježio. 'To je, rekla bih, isto kao i u vojsci, u policiji, na neki način. To je nije posao jer da to ne voliš, ne bi toliko dugo radio', opisala je. Iako se povukla s malih ekrana u ožujku ove godine, Križanec kaže kako joj je potrebno još vremena da se odmori od televizije. 

- Sad samo pratim, onda analiziram tko je kako što rekao, o čemu i tako. Dakle, po tom pitanje ne mogu taj mentalni sklop još uvijek malo smirit - objasnila je, navodi Showbuzz. Godinama se borila s nizom zdravstvenih problema, a stres joj je, kaže bio okidač gotovo svega. 

Osijek: Konferencija o poljoprivredi "Znam Što jedem – perspektiva domaće proizvodnje hrane"
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Deset je dijagnoza - rekla je te pojasnila kako je sve počelo s autoimunim poremećajem štitnjače - Hashimotom. Problemi se tu nisu zaustavili. 

- Onda je nakon toga uslijedio jedan malo teži infarkt, dakle srčani udar. Onda je došao dijabetes, pa sam preslatka, pa kad me ponude kolačima negdje kad dođem ja kažem ne bih, ja sam preslatka. I onda ljudi misle kako si ja tepam - rekla je. 

Ono u čemu posebno uživa je selo, rad u vrtu i jednostavan život. Voli cvijeće, povrće, a nije joj strano ni cjepati drva. Posebno voli i kuhanje iako je, kaže, u posljednje vrijeme malo 'popustila'. Ipak, sve bi ponovila - čak i stres koji ju je pratio kroz karijeru. 

Zagreb: Sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav i Odbora za informiranje i medije
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Pored sveg stresa bih, jer mislim da niti jedan posao ne bi mi omogućio upoznati toliko različitih ljudi - rekla je. Posebno težak period bio je kada je izgubila oba roditelja. 

- Oboje roditelja izgubila sam relativno mladih, sa 68 godina. Prvo je otišao tata pa mama - rekla je te objasnila da je majčina borba s karcinomom ostavila na nju dubok trag. 

- Gledala sam sve te muke... Ona je bila jedan užasan fajter. Ja sam puno lošije to podnijela od nje i to se odrazilo na zdravlje. Stalno mi se vraćaju te slike nje, kad mi pogledom traži pomoć, a ja ne mogu pomoći - rekla je. 

Križanec se u ožujku ove godine, nakon 30 godina rada, oprostila od televizijske karijere. Bila je jedno od zaštitnih lica HRT-a više od 20 godina, a od 2014. pridružila se timu N1 televizije. 

