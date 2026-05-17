Hrvatska Srbiji dala 12 bodova, a oni nama niti jedan bod...

Stigli smo do samog kraja finalne večeri Eurosonga u Beču. Hrvatski žiri maksimalnih 12 bodova dao je Srbiji, no srpski žiri Hrvatskoj nije dao nijedan bod. Dok je Doris Pinčić Guberović drugu godinu zaredom iz Zagreba čitala hrvatske glasove žirija, mnogi gledatelji na društvenim mrežama odmah su primijetili neobičan rasplet bodova između dviju susjednih zemalja.

Hrvatska je tako maksimalnih 12 bodova dala srpskim predstavnicima Lavina i pjesmi 'Kraj mene', dok je 10 bodova otišlo Danskoj, osam Albaniji, sedam Australiji, šest Finskoj, pet Izraelu, četiri Bugarskoj, tri Francuskoj, dva Poljskoj i jedan Moldaviji. S druge strane, Srbija svojih 12 bodova dala je Bugarskoj.