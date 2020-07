Bivša zečica Ena: Fanovi plaćaju da im snimam seks s dečkom

Nakon objave prvog eksplicitnog videa, njezin je profil eksplodirao. Istaknula je da mjesečno zarađuje nešto više od prosječne hrvatske plaće. Najveći izvor zarade na 'Only Fans' aplikaciji je opcija Inbox, kaže

<p><strong>Ena Čobanov</strong> (33), poznatija kao<strong> Ena Friedrich</strong>, sudionica showa 'Ljepotice i genijalci', bivša Playboyeva zečica i zvijezda platforme za odrasle 'Only Fans' često časti svoje pratitelje na društvenim mrežama provokativnim fotografijama. Odjene atraktivno donje rublje i štikle, a lajkovi i komplimenti su zagarantirani.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ena obožava pokazivati svoje atribute </strong></p><p>Na 'Only Fans' aplikaciji objavljuje kućne uratke sa svojim partnerom <strong>Danijelom Kišom</strong>, a iako zna da ljudi često misle da je sponzoruša ili prostitutka, ona je to oštro demantirala. </p><p>- Radim svoj posao i zarađujem kao i svatko drugi, kreiram sadržaj koji može kupiti onaj koji želi, a tko neće ne mora... Nisam nikoga prevarila, povrijedila niti išta ukrala. Sve radim sa svojim partnerom kojeg volim i ne shvaćam čemu frka - ispričala je Ena za <a href="https://www.jutarnji.hr/life/zivotne-price/velika-ispovijest-bivse-hrvatske-playboyeve-zecice-fanovi-mi-placaju-da-snimam-seks-s-deckom-15009229" target="_blank">Jutarnji list</a>. Razne laži i insinuacije oko prostitucije joj često smetaju, a one su postale još učestalije kada se prije nekoliko tjedana jedan njen eksplicitni uradak proširio društvenim mrežama. </p><p>Njezina erotska karijera započela je 2012. kada se prvi put razodjenula za Playboy. Imala je 25 godina i netom je diplomirala povijest umjetnosti u Zadru, a posao u umjetničkim galerijama joj nije bio osobito napet. Slikanjem za Playboy probila se u erotsku industriju, iako nije toliko unosno kako se obično misli, kaže. Zatim je snimala reklame, radila modne i umjetničke shootinge, a modelingom se bavila i u Bollywoodu.</p><p>Prije dvije godine kontaktirali su je iz Londona, iz sjedišta 'Only Fans' aplikacije, i upitali bi li na njihovoj platformi objavljivala pornografski sadržaj, ali ona je to odbila. Osnivači aplikacije su bili uporni i zvali je još nekoliko puta da bi je u konačnici pridobili. Shvatila je da to i nije tako strašno kada je vidjela da svaki drugi model na Instagramu ima i svoj profil na aplikaciji Only Fans. Pogotovo Amerikanke s nekoliko milijuna fanova. </p><p>Only Fans inzistira da uradci ne smiju biti snimani s profesionalnom opremom ni montirani već snimani kamerom na pametnom telefonu. Nakon objave prvog eksplicitnog videa, njezin je profil eksplodirao. Istaknula je da mjesečno zarađuje nešto više od prosječne hrvatske plaće. Mjesečna pretplata stoji 12 dolara, a osim pretplate, daleko najveći izvor zarade na Only Fans aplikaciji je opcija Inbox preko koje joj dolaze razni zahtjevi. </p>