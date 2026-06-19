Bivše Playboyeve zečice već 14 godina ne pričaju zbog svađe!

Holly Madison i Kendra Wilkinson, nekadašnje Playboy zečice i zvijezde reality showa 'The girls next door', od prekida odnosa 2012. godine nisu kontaktu. Holly, Kendra i Bridget Marquardt od 2005. do 2010. sudjelovale su u reality showu koji je pratio život Playboyevih zečica u vili Hugha Hefnera.

- Kendra i ja ne razgovaramo, ali nemam ništa protiv toga da ponovno počemo razgovarati. Posvađale smo se nakon showa. Radilo se o stvarima vezanim uz spin-off projekte i suradnju s istim producentom. Imala sam osjećaj da nas je netko pokušao okrenuti jednu protiv druge i manipulirati situacijom. To je baš šteta - rekla je Holly u podcastu 'Hot Goss'.

Hugh Hefner Death | Foto: RE/Press Association/PIXSELL

Kendra je 2015. izjavila da ona i Madison nikada nisu bile prijateljice, što je jako iznenadilo Holly.

- Nikada nismo bile tako bliske kao ja i Bridget. Nemamo puno toga zajedničkog, ali dijelile smo zajednička iskustva i provele mnogo lijepih trenutaka zajedno, zato je nikad nisam doživljavala kao nekoga tko mi nije prijateljica - rekla je Holly u podcastu.

- Sjedim i mislim: 'Čekaj malo, poslala sam ti božićni poklon za dijete. Kako nismo prijateljice?' - dodala je.

Wilkinson je 2015. izjavila da je odbila čitati Hollyne memoare u kojima ju je Madison nazvala 'najlažljivijom osobom koju je ikad upoznala' i tvrdila da ju je Kendra odbijala prihvatiti kao prijateljicu.

- Nikada nismo bile prijateljice. Na kraju smo samo spavale s istim muškarcem, to ne znači da smo prijateljice - rekla je Wilkinson.