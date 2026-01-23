Bivše TV voditeljice zvijezde su novog podcasta Vox Medicus

Hrvatska medijska scena dobila je novi podcast Vox Medicus posvećen zdravlju. Riječ je o projektu koji odgovara na sve veću potrebu publike za provjerenim, stručnim i jasno prezentiranim informacijama iz područja zdravlja, medicine i kvalitete života.

Idejna začetnica i autorica projekta je Tomislava Vucelić, nekadašnje omiljeno lice HRT-a gdje je godinama radila kao reporterka emisije Dobro jutro, Hrvatska i voditeljica Dnevnika. U podcastu Vox Medicus Tomislava je i voditeljica, uz Nikolinu Ćosić, također nekadašnje poznato ime Dnevnika.

- Podcasti su danas jedan od najmoćnijih medija jer omogućuju dubinu, autentičnost i slobodu koju klasični formati često nemaju. No vjerujem da je njihova budućnost još svjetlija, upravo zato što publika sve više traži sadržaj koji ima smisao i koji dopušta stvarni razgovor, bez žurbe i kompromisa. Digitalni format mi je dao prostor da se vratim suštini – ističe Tomislava.

Foto: Robert Gašpert

U eri u kojoj informacije dolaze sa svih strana, često nepovezane, krive ili senzacionalistički servirane, Vox Medicus dolazi kao pravo osvježenje. To je prostor gdje renomirani stručnjaci govore jasno, gdje se pitanja ne prešućuju, a znanje dijeli na jednostavan, ali sadržajan način. Namjera je jasna: demistificirati medicinske teme, pružiti provjerene informacije i ono što je najvažnije - potaknuti gledatelje na brigu o vlastitom zdravlju.

- Prije svake emisije doslovno se stavljam u ulogu pacijenta. Iz vlastitog iskustva, ali i iskustva mnogih ljudi oko sebe, primijetila sam da u trenutku bolesti, bilo vlastite ili u obitelji, interes za informacije naglo raste. Pregledi, nažalost, gotovo nikada ne traju dovoljno dugo da se stignu postaviti sva pitanja, a često ih u tom trenutku ni nemamo jasno posložene u glavi. Nakon toga ljudi najčešće posežu za internetom, raspituju se kod drugih i pokušavaju sami složiti sliku. Moja je želja bila ponuditi jedno mjesto gdje će dobiti jasne, provjerene i cjelovite odgovore, i to izravno od stručnjaka s velikim iskustvom. Zato inzistiram da se i složene medicinske teme objašnjavaju razumljivo, bez banaliziranja, ali i bez nepotrebnog zastrašivanja. Smatram da informiran pacijent nije “težak” pacijent, nego sigurniji i smireniji - kaže Tomislava.

Foto: Robert Gašpert

Na podcastu rade još snimatelj Tomislav Eržić i Jelena Radman, zadužena za društvene mreže. Da je ovaj vrijedni tim uspio približiti zdravlje Hrvatima pokazuje i to što su im se, iako su “mladi” podcast već počeli javljati gledatelji. Ali i liječnici i drugi stručnjaci koji jako hvale njihov format i žele biti dio "priče".

- Među njima su poglavito žene koje kažu da su nakon emisija prvi put otvoreno razgovarale s liječnikom, potražile stručnu pomoć, novu terapiju ili napokon prestale osjećati krivnju zbog simptoma koje su godinama ignorirale. S druge strane, tako angažirana publika potaknula je i neke liječnike da razmisle o pokretanju vlastitih novih projekata i javnijem angažmanu, jer su jasno vidjeli kolika je stvarna potreba za ovakvim sadržajem. Sve to potvrđuje koliko je važno ponuditi znanje jer kvalitetna i provjerena informacija donosi snažne i odgovorne odluke, ne samo o zdravlju, nego i o načinu života. Već prva epizoda s endokrinologom doc. dr. sc. Tomislavom Božekom o najmodernijim “čarobnim” lijekovima za mršavljenje i dalje je najgledanija i najkomentiranija. Objasnio je zašto se kilogrami vraćaju, kako to izbjeći, o mogućoj većoj plodnosti i opadanju kose kao nuspojavama, te opasnostima crnog tržišta - govori Tomislava.

Foto: Robert Gašpert

Nikolina kaže kako po reakcijama već sada vide koliko su medicinske teme zanimljive publici i očekuje da će interes samo rasti.

- Tomislava je okupila iskusnu ekipu, većinom se znamo od prije i odlično se slažemo, što gosti osjete pa epizode često imaju osjećaj ugodnog i opuštenog druženja. Podcasti su danas jako popularni, čak je i Netflix nedavno objavio da širi svoj sadržaj i na tu sferu. Za današnji brzi tempo života oni su mnogo prihvatljiviji format od tradicionalnih medija, a najveća prednost je što se epizode uvijek mogu ponovno poslušati - ističe Nikolina.

Foto: Robert Gašpert

Podcast “Vox Medicus” dostupan je na YouTubeu https://www.youtube.com/results?search_query=vox+medicus, a Tomislava i Nikolina najavljuju da se uskoro planira i distribucija na sve popularne audio platforme.