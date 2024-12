Bivši dečko Sabrine Carpenter deaktivirao je Instagram zbog brojnih negativnih komentara

Irski glumac Barry Keoghan (32) i pop zvijezda Sabrina Carpenter (25) službeno su prekinuli početkom prosinca, a nakon prekida su na društvenim mrežama krenule kružiti glasine kako je Bary prevario pjevačicu. Iako to nikada nije potvrđeno, mnogo je Sabrininih fanova napalo glumca.

Foto: MARIO ANZUONI/DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Nakon brojih negativnih komentara vezanih uz njegov izgled, karakter i stil roditeljstva, deaktivirao je svoj Instagram profil te na X-u zamolio pratitelje da imaju poštovanja:

- Moje se ime se povlačilo po internetu na načine na koje obično ne reagiram. Sada moram odgovoriti jer dolazimo do toga da se previše prešla linija.

- Priče da sam dijete heroina i kako sam odrastao te uvlačenje moje drage majke u priču. Kucanje na vrata moje bake. Sjedenje ispred kuće moga sina i zastrašivanje. To je prelaženje linije - dodao je.

Pratitelji su ga zatim branili tvrdeći da nikad nije potvrđeno da je prevario Sabrinu, te da u svakom slučaju nije u redu miješati njegovu obitelj u cijelu priču.

Keoghan i Carpenter prvi su put viđeni zajedno na večeri u Los Angelesu početkom prošlog prosinca, a upoznali su se tijekom Pariškog tjedna mode kada su oboje prisustvovali Givenchyjevoj reviji u rujnu. Od tada su viđeni zajedno na raznim eventima te su imali redovite interakcije na društvenim mrežama. Barry je također glumio ljubavni interes u hitu pjevačice 'Please Please Please' koji je izašao u lipnju.