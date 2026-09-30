Drama u 'Eliti': Lauru ulovili u krevetu s dečkom Aneli Ahmić, morali su je pratiti i zaštitari!

Laura Prgomet, bivša natjecateljica 'Gospodina Savršenog', ponovno je podigla prašinu u srpskom reality showu 'Elita' koji je umalo završio fizičkim obračunom. Laura je, naime, imala intimni odnos s Filipom Đukićem, a od njenih glasnih jauka i uzdaha, odzvanjalo je cijelo imanje, što je odmah privuklo pažnju ostalih natjecatelja. No, drama je izbila kada je u sobu uletjela Filipova djevojka, dubrovačka influencerica Aneli Ahmić. Zbog straha da bi se svi troje mogli fizički obračunati, osiguranje je u stopu pratilo uzrujanu Aneli kako ne bi nasrnula na Lauru i Filipa koji su goli ležali pod pokrivačem. Ljutita Aneli, naguravala se i sa zaštitarima koji joj nisu dozvoljavali da se približi Lauri i Filipu.

- Nemojte me gurati. Samo da ga gledam u oči. Neću ga taknuti, rekla je Aneli zaštitarima, pa nastavila:

- Noru si upoznao, ležala mi je na ramenu, nisi je pogledao. Dva sata smo zajedno stajali. Prodavao si priče da te nijedna druga žena ovdje ne zanima, da si zaljubljen u mene. Noru si upoznao. Curici se dva sata nisi obratio. Koliki si gad, rekla je Aneli uz nekoliko uvreda Filipu koji je ležerno pušio cigaretu baš kao i Laura koja je šutke kraj njega ležala, a ostali natjecatelji u šoku promatrali što se događa. Nora je Anelina kćer koju ima s bivšim Asminom Durdžićem.

Inače, Laura se odmah po ulasku u show zbližila s Filipom Carem te su ih kamere snimile sakrivene ispod pokrivača, a ljubila se i sa bivšim suprugom pjevačice Goce Tržan.