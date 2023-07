Bivši dečko uništio joj kiselinom lice, išla je na stotine operacija: 'Čula sam užasan krik. Svoj krik'

Britanska voditeljica i influencerica Katie Piper (39) je 2008. godine bila žrtva stravičnog napada, koji je organizirao njezin tadašnji dečko Daniel Lynch.

Koža i kosti lica su joj bile uništene te više od godinu dana nije izlazila u javnost. Imala je više od nekoliko stotina estetskih zahvata i operacija, a 2015. godine ponovno se vratila na televiziju.

Foto: Insagram/screenshot

Inače, njezin bivši dečko Daniel bavio se borilačkim sportovima, a bio je opsjednut voditeljicom te ju navodno pratio i prije nego što su se upoznali.

Nakon što su završili zajedno, Daniel je rezervirao hotelsku sobu u Bayswateru a potom ju je silovao, pretukao, porezao žiletom te izbo nekoliko puta po rukama. Kad se vratila kući, Katie je zvala policiju, ali im nije ništa rekla jer ga se bojala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dva dana nakon, Daniel je platio muškarca, Stefana Sylvestra, da ju napadne. Muškarac joj je prišao te joj prosuo kiselinu po licu nasred ceste. Katie je ostala potpuno slijepa na lijevo oko, dio tekućine je progutala, a kasnije je provela 12 dana u induciranoj komi.

- Bojala sam se muškaraca, pa čak i svih ljudi. Sjećam se koliko nisam htjela da me itko vidi - govorila je je Katie u intervjuima.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

Katie je nakon stravičnog događaja napisala knjigu 'Beautiful' u kojoj je ispričala svoje traumatično iskustvo. Uz to, osnovala je dobrotvornu organizaciju Katie Piper Foundation kako bi ohrabrila i pružila podršku ljudima koji žive s opeklinama i ožiljcima te je za svoj dobrotvorni rad dobila brojne nagrade i priznanja. Neke od nagrada koje je dobila Woman of the Year i Pride of Britain

- Čula sam užasan krik, poput neke životinje koju kolju. Što je stvaralo tu galamu? I tada sam shvatila da sam to bila ja - napisala je Piper.

Inače, Katie je danas u sretnom braku s Richardom Suttonom s kojim ima dvije kćeri - Daniel je 2009. godine osuđen na zatvor, a 9 godina kasnije je pušten. Danas ima novu suprugu Daniellu Burke. Ona mu je pisala dok je još bio u zatvoru, te istaknula da ju njegova kriminalna prošlost ne dira.