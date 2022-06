Gradila je uspješnu karijeru modela, ali ljubomoran dečko joj je unakazio lice kiselinom

Engleska spisateljica i bivši fotomodel, Katie Piper (38) u autobiografiji 'Lijepa', opisala je kako je naučila ponovno živjeti nakon što joj je bivši dečko prije 14 godina unakazio lice do te mjere da je jedva preživjela.

Njezin tadašnji dečko Daniel Linch u ožujku 2008. iz ljubomore joj je zalio lice kiselinom, nakon čega je ostala slijepa na lijevo oko.

Piper je pisala da joj je bilo teško pronaći snage da nastavi životom i neko se vrijeme nije željela pojavljivati u javnosti, ali u jednom trenutku je odlučila stvari preuzeti u svoje ruke i okrenuti tragediju koja joj se dogodila u svoju korist. Okrenula se pisanju knjiga i držanju motivacijskih govora.

Osnovala je dobrotvornu organizaciju Katie Piper Foundation kako bi ohrabrila i pružila podršku ljudima koji žive s opeklinama i ožiljcima te je za svoj dobrotvorni rad dobila brojne nagrade i priznanja. Neke od nagrada koje je dobila Woman of the Year i Pride of Britain. Trenutno je voditeljica emisije na BBC-ju.

Uskoro izlazi njena nova knjiga 'A Little Bit of Hope: 100 Affirmations for Positive Living', knjižica sa pozitivnim afirmacijama za svaki dan. Ta će knjiga biti svojevrsni nastavak knjige A Little Bit of Faith: Hopeful affirmations for every day of the year.

U vrijeme incidenta Katie je gradila uspješnu karijeru u modelingu i smatrali su je jednom od najljepših žena u Velikoj Britaniji. Kako bi rekonstruirala uništeni dio lica, na operacijskom stolu bila je oko 400 puta. Bez obzira na nesreću koja ju je snašla, čini se da nije prestala biti uspješna.

