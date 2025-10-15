Bivši Gospodin Savršeni ima novu curu: 'Zove se Lois Lee'

Toni Šćulac (33) bio je Gospodin Savršeni u trećoj sezoni istoimenog showa, a njegovo srce tada je osvojila Stankica Stojanović iz Banja Luke. Ipak, sedam mjeseci nakon snimanja showa otkrili su da su prekinuli.

Foto: Instagram

- Mogu potvrditi da je riječ o mojoj novoj djevojci i da smo jako sretni zajedno. Ona je privatna osoba koja to i želi ostati, a ja sam nebrojeno puta u intervjuima naglašavao da se nakon Gospodina Savršenog planiram vratiti znanosti i da ne planiram više dijeliti svoj privatni život. Zato Vas molimo za razumijevanje jer ne planiramo dijeliti nikakve detalje naše veze i naših privatnih života - dodao je.

Foto: Instagram

Nakon snimanja upustio se u putovanja Europom, za vrijeme kojih radi kao gostujući profesor.