Na društvenim mrežama je Toni objavio misterioznu djevojku, a nakon toga je otkrio da je riječ o njegovoj novoj odabranici. Upoznali smo ga u reality showu Gospodin Savršeni
Bivši Gospodin Savršeni ima novu curu: 'Zove se Lois Lee'
Toni Šćulac (33) bio je Gospodin Savršeni u trećoj sezoni istoimenog showa, a njegovo srce tada je osvojila Stankica Stojanović iz Banja Luke. Ipak, sedam mjeseci nakon snimanja showa otkrili su da su prekinuli.
- Mogu potvrditi da je riječ o mojoj novoj djevojci i da smo jako sretni zajedno. Ona je privatna osoba koja to i želi ostati, a ja sam nebrojeno puta u intervjuima naglašavao da se nakon Gospodina Savršenog planiram vratiti znanosti i da ne planiram više dijeliti svoj privatni život. Zato Vas molimo za razumijevanje jer ne planiramo dijeliti nikakve detalje naše veze i naših privatnih života - dodao je.
Nakon snimanja upustio se u putovanja Europom, za vrijeme kojih radi kao gostujući profesor.
