Bivši Jacquesov frizer Renato oduševio žiri romskim hitom

Peta epizoda glazbenog showa 'Zvijezde' počela je nastupom Romana Frklića. Taksist iz Zagreba ima 44 godine, a tim se poslom bavi gotovo dva desetljeća. Sa sedam godina otkrio je da ima moć čitati karakter ljudi. Svoj talent, kaže, danas koristi kako bi pomogao ljudima. Pred peteročlanim žirijem otpjevao je pjesmu 'Tebi majko misli lete' Safeta Isovića. Iako u početku nitko nije pritisnuo zeleni gumb, na kraju je Tonči prvi 'otvorio sezonu', a potom su se ustali i svi ostali osim Jacquesa. Tonči je Romanu postao mentor.

Patricija Žunić ima 20 godina, dolazi iz Sukošana te studira na Učiteljskom fakultetu. Cijeli se život bavi plesom, a trenutno je trenerica dječje ritmičke gimnastike. Patricija je žiri odlučila iznenaditi izvedbom pjesme 'I'm so excited', grupe The Pointer Sisters. Nitko od žirija nije joj se ustao, a Tonči je komentirao da je vidio kako je lijepa da bi sigurno pritisnuo zeleni gumb.

Renato Zahirović ima 27 godina, troje djece, razveden je i samohrani otac, a dolazi iz Zagreba. Glazba je njegova najveća ljubav. Ovo nije prvi natjecateljski show u koji se odlučio prijaviti. Svoj je talent već pokazao u RTL-ovoj uspješnici 'Hrvatska traži zvijezdu', 'Pinkovim Zvijezdama' i 'Zvijezdama Granda'. Po struci je frizer, a jedno je vrijeme frizirao i Jacquesa. Renato je odlučio otpjevati 'Đelem, Đelem' Šabana Bajramovića, a svi su mu se ustali i ostali oduševljeni, no Nina je bila prva i odlučila mu biti mentorica. 'Ja tebe vidim u finalu', rekla mu je Nina. Foto: rtl

Sljedeća je na pozornicu izašla Marta Strmečki koja ima 17 godina i dolazi iz Ivanca. Kratko je pjevala u zboru i nastupala na festivalima. Danas pjeva u ženskom sastavu, a najviše voli solo dijelove i višeglasja. Marta je otpjevala pjesmu grupe Pavel 'Čuvaj me' i već nakon prvih nekoliko stihova Jacques je prvi podignuo fotelju, a potom su to napravili i ostali članovi žirija. 'Ima nešto u tebi posebno interesantno', rekao joj je Jacques te je upitao koga bi voljela za mentora, a Marta je odgovorila da bi voljela Jacquesa, pa je Tonči imao komentar. 'Šteta, mogla si biti slavna!' našalio se Tonči.

Luka Čapelj ima 21 godinu i dolazi iz Zagreba. Obožava glazbu i pjevanje, a ljubav prema glazbi naslijedio je od mame. Dok je bio u maminu trbuhu, kaže, jedna joj je vidovnjakinja prorekla da će njezin sin biti zabavljač, što se pokazalo potpuno točnim jer Luka danas sebe opisuje kao veseljaka i pozitivca. Nastup je posvetio svojoj pokojnoj mami, pjesmom 'Ostani' Gorana Karana, a iako mu se nitko nije ustao, Tonči mu je rekao kako se nada će i dalje uveseljavati ljude na svoj način, ali da nije za profesionalnog pjevača.

Andrea Aužina ima 20 godina i dolazi iz Splita. Ove godine, nakon dvogodišnje pauze, želi upisati turizam. U slobodno vrijeme pjeva, volontira i pomaže životinjama. Jednog dana željela bi otvoriti vlastiti azil. Ljubav prema glazbi prenijela joj je mama, a Andrea je odlučila otpjevati pjesmu 'Hopelessly Devoted to You' Olivie Newton John. 'Za ovu me pjesmu vežu najljepši trenuci u životu. Vrlo je neobično da se mlada osoba naveže na ovakvu staru pjesmu i drago mi je što sam se ustao prvi jer znam tko će ti biti najbolji mentor', rekao joj je Tonči te odlučio da joj Jacques bude mentor iako joj se on nije podignuo.

Marko Katić ima 18 godina i dolazi iz Vidovica u Bosni i Hercegovini. Ima svoj YouTube kanal na kojem objavljuje različite covere popularnih pjesama, a pred žirijem je odlučio otpjevati pjesmu 'Od milijun žena' Tonyja Cetinskog. Gotovo svi članovi žirija pritisnuli su zeleni gumb i na kraju bili očarani Markovom izvedbom. 'Ti si najoriginalniji kandidat u ovom showu!' pohvalila ga je Nina, iako je Tonči prvi stisnuo gumb i tako morao odlučiti tko će mu biti mentor, a na kraju se odlučio da to bude on.

Sljedeći se na pozornicu popeo Dinko Kečalović, koji ima 33 godine. Magistar je ekonomije, no trenutno radi s nekretninama. U braku je već tri godine, a otac je jednogodišnjeg sina. Ima svoj bend s kojim odrađuje gaže po Bosni i Hercegovini. Dinko je otpjevao pjesmu Lynyrd Skynyrda 'Sweet home Alabama', a nakon što su mu se Andrea i Jacques podignuli na foteljama, Jacques je ubrzo svoju spustio. 'Ti pjevaš dobro i zvučao si mi kao dobar session pjevač, no osjećao sam potrebu da vidim ima li tu zvijezde, ali to nažalost nisam prepoznao. Ta aura zvijezde mora prštati', objasnio mu je Jacques, a Nina je dodala da se nitko ovaj put nije naježio. No situacija se promijenila kada su ga zamolili da otpjeva neku hrvatsku pjesmu, a nakon što je Dinko otpjevao Parni valjak, žiri je zaključio da je popravio dojam. 'Napravit ćemo kompromis. Andrea te spasila, ti ćeš ići dalje, ali nemaš mentora i sam si i ideš u slijedeću rundu!' rekao mu je Tonči i razveselio Dinka.

Natalija Zrinski iz Brezničkog Huma svestrana je 17-godišnjakinja koja, unatoč teškim životnim bitkama i opakoj bolesti s kojom se morala suočiti, ne skida osmijeh s lica. Ove je godine, naime, operirala rak kože i sada na svojim obrazima nosi ožiljke koji je na to podsjećaju. Glazba i stihovi bili su uz nju cijelo vrijeme i pomogli joj da se osjeća bolje, a inače se bavi gađanjem glinenih golubova. Natalija je odlučila otpjevati pjesmu Nine Badrić 'Dani i godine'. Nakon što je otpjevala pjesmu Tonči joj je rekao da bi trebala pjevati u paru, ali ne sama, a Nina, koja se podignula prva, odlučila je mentorirati je dalje.

Posljednji je nastupio Mislav Medić iz Vinkovaca. Ima 28 godina i već nekoliko godina živi u Zagrebu, gdje radi kao turistički vodič. Beatboxom se bavi deset godina, a iza sebe ima već 300-tinjak nastupa. Odlučio se sa svojim freestylom predstaviti i žiriju, što ih je potpuno oduševilo i iznenadilo. Tonči je odmah pritisnuo zeleni gumb, a na kraju i svi ostali. 'S čime te hrane kad ovo možeš?' upitala ga je Andrea, a Mislav je odgovorio da jede slaninu. 'Ja sam u početku mislio da si pogriješio show, međutim kad sam te vidio, imaš odličnu energiju i negdje ćemo te smjestiti!' objasnio je predsjednik žirija Huljić koji ga je uzeo u svoj tim. Na kraju je s Mislavom zapjevala i Nina te su joj se pridružili i ostali članovi žirija.