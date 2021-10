Julia Lemigova (49) je posljednja Miss SSSR-a, druga pratilja na svjetskom izboru za Miss Universe 1991. godine i kći bivšeg generala Crvene armije, koja iza sebe ima zanimljiv, ali i tragičan život. Ipak, istinsku sreću je pronašla u braku s legendarnom tenisačicom Martinom Navratilovom (65), a o njoj će progovoriti u američkom reality showu 'The Real Housewives Of Miami'.

Par je zajedno od 2006. godine, a odrasle su u nekadašnjem Istočnom bloku. Julia je iz Sovjetskog saveza, a Martina je rođena u Čehoslovačkoj.

- Pretpostavljam da je naše slično istočnoeuropsko porijeklo isprva omogućilo našu vezu. Imale smo puno toga zajedničkog. Sjećam se da je bila jako duhovita, puno smo se smijale - izjavila je Julia u jednom od intervjua za Daily Mail.

Julia iza sebe ima propali brak s francuskim bankarom Edouardom Sternom, koji je zbog nje ostavio tadašnju suprugu. Par je ubrzo dobio sina Maximiliena, no on je preminuo nakon svega 6 mjeseci života pod nikad razjašnjenim okolnostima. Dok je bio kod oca, naglo mu je pozlilo, a obdukcija je pokazala ozljede mozga. Julia je netom prije unajmila bugarsku dadilju koja je odmah nestala nakon smrti djeteta. Sumnjalo se počinila ubojstvo dječaka iz osvete Sternu, a sumnjalo se i na njega, no dokaza za takve tvrdnje nije bilo. Julia je kasnije otkrila da je službena istraga bila zaustavljena, a ona nije mogla sama dalje istraživati i da je sve bilo van njezine kontrole i jako bolno.

Ubrzo nakon tragične sinove smrti njihov se brak raspao, a Sterna 1995. godine ubila ljubavnica. Stern je pronađen u ružičastom kombinezonu od lateksa, a ubila ga je Cecile Brossard u sado-mazo igri.

Julia ima dvije kćeri iz prijašnjih veza, a njihovi očevi nisu poznati javnosti. Kada je upoznala Martinu njezin život je krenuo nabolje.

Martina je pred Juliju kleknula na US Openu 2014. godine, vjenčanje je bilo tri mjeseca kasnije u New Yorku.