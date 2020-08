Bivši ljudski Ken na dijeti: Jede salatu i zabrinjava izgledom...

Mnogi pratitelji uočili su kako bivši Ken ima zavoj na bradi, iako on nije otkrio je li ponovno bio na operaciji. Ipak, pohvalio se kako je posjetio liječnike u Turskoj jer je popravljao, kako je rekao, 'holivudski osmijeh'

<p>Brazilac <strong>Rodrigo Alves </strong>(37) potpuno je promijenio život. Sad se zove <strong>Jessica </strong>i više nije 'ljudski Ken' već Barbie. Ne skriva sreću što je napokon žena. No, njegovi pratitelji i nisu toliko oduševljeni transformacijom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljudskom Kenu nije dosta operacija</strong></p><p>Profil na Instagramu mu vrvi od provokativnih fotografija, kojima pokazuje svoje nove atribute - bujne umjetne grudi i stražnjicu. Iako mu mnogi pratitelji pišu kako je pretjerao i da rezultat operacija ne izgleda dobro, Rodrigo se time ne zamara. </p><p>Vrlo je aktivan na društvenim mrežama i s pratiteljima dijeli velik dio svog privatnog života. Nedavno se pohvalio kako je na odmoru u Turskoj. Časti se u hotelu s pet zvjezdica, gdje noćenje košta oko 1.500 kuna. </p><p>Objavio je fotografiju s večere kako bi se pohvalio da pazi na liniju.</p><p>- Salata i voda za večeru. Dijeta je počela - napisao je Rodrigo, no mnoge je zabrinuo njegov izgled.</p><p>- Što ti je s bradom? - upitali su ga pratitelji, dok su drugi zaključili da je to zavoj, iako Rodrigo nije rekao je li ponovno bio na operaciji brade. Međutim, pohvalio se kako je posjetio liječnike u Turskoj jer je popravljao, kako je rekao, 'holivudski osmijeh'. </p>