People judge the unknown and what does not fit in the traditional standards set by society, I live my best life, I don\u2019t cause harm to anyone and I am sorry if my happiness and lavish lifestyle bothers you and if it does you are the one who should be revising your life and taking care of your very own business ! BAD NEGATIVE comments will be deleted and user will be blocked ! \ud83c\udde7\ud83c\uddf7As pessoas julgam o desconhecido e o que na\u0303o se encaixa nas posturas tradicionais estabelecidas pela sociedade, eu vivo minha melhor vida, na\u0303o causo mal a ningue\u0301m e lamento se minha felicidade e estilo de vida pro\u0301digo te incomodam e se isso incomoda voce\u0302 e\u0301 o aquele que deveria estar revisando sua vida e cuidando de seus pro\u0301prios nego\u0301cios! Comenta\u0301rios NEGATIVOS RUINS sera\u0303o deletados e o usua\u0301rio sera\u0301 bloqueado! \ud83c\uddee\ud83c\uddf9Le persone giudicano l'ignoto e cio\u0300 che non si adatta agli standard tradizionali stabiliti dalla societa\u0300, vivo la mia vita migliore, non faccio del male a nessuno e mi dispiace se la mia felicita\u0300 e il mio stile di vita sontuoso ti danno fastidio e se lo fa tu sei il uno che dovrebbe rivedere la tua vita e prendersi cura dei tuoi affari! I commenti BAD NEGATIVI verranno eliminati e l'utente verra\u0300 bloccato! #transwoman #transgender #beauty #lifestyle #blondgirl #spain #andalucia #marbella





