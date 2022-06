Bivši 'ljudski' Ken sad je žena i uživa s dečkom na odmoru

Jessica Alves (37), poznata od prije kao Rodrigo Alves ili 'ljudski Ken', ne prestaje šokirati svojim izgledom i postupcima.

Trenutačno uživa na Tajlandu s crnokosim muškarcem kojeg je tek upoznala. Zabavljaju se na brodu, plaži, u klubovima, a sve te prizore Jessica dijeli sa svojim pratiteljima.

Objavila je nekoliko videa iz kluba gdje su plesali, grlili se, ljubili.

Objavila je Jessica i nekoliko fotografija na kojima pozira u bikiniju te ističe svoje bujne grudi te figuru.

Brazilac Rodrigo imao je više od 70 plastičnih operacija, a proslavio se kao ljudski ken. Onda mu je ta transformacija dosadila pa je odlučio ispuniti si nešto što je oduvijek htio - postati žena. Nadjenuo si je ime Jessica te počeo objavljivati seksepilne fotografije. Stalno se susreće s negativnim komentarima. Osuđuju ga zbog toga što si je uništio tijelo, no on se na to ne obazire.

- Ljudi osuđuju nepoznato i ono što se ne uklapa u tradicionalne standarde koje postavlja društvo. Živim svoj najbolji život, nikome ne nanosim štetu i žao mi je ako vam smeta moja sreća i raskošan životni stil - rekao je jednom prilikom.

