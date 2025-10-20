Obavijesti

Bivši muž Britney Spears otkrio iznos koji je dobio nakon teškog razvoda: 'Nije bilo dovoljno...'

Bivši muž Britney Spears otkrio iznos koji je dobio nakon teškog razvoda: 'Nije bilo dovoljno...'
Britney and Kevin Split - LA | Foto: Tom Lau/Press Association/PIXSELL

Bivši suprug glazbene zvijezde uskoro izdaje svoje memoare, a u njima je otkrio dosad nepoznate detalje o njihovu razvodu braka koji je svojedobno bio jako medijski popraćen

Bivši suprug pjevačice Britney Spears, Kevin Federline, u svojim je memoarima, koji trebaju ubrzo izaći, otkrio koliki je iznos primao od pjevačice nakon rastave braka, prenosi Daily Mail. Unatoč tome što se radi o pozamašnoj cifri, tvrdi da mu nije bila dovoljna za lagodan život.

Nakon što su se pop pjevačica i Federline rastali u prosincu 2006. godine, on je trebao primati 20 tisuća dolara mjesečno za uzdržavanje njihove dvojice sinova, Jaydena i Seana, te još toliko alimentacije za sebe u idućih nekoliko mjeseci, odnosno točno pola od vremena kojeg su proveli u braku.

Kevin Federline u memoarima je istaknuo kako taj iznos nije bio dovoljan da pokrije velike troškove života i školovanja dječaka u skupom Los Angelesu, a tvrdi da su isplate alimentacije za sinove u jednom trenutku i prestale. Bogatstvo pjevačice 2021. godine Forbes je procijenio na 56 milijuna eura, a većinu imovine Britney je navodno uložila u nekretnine i fondove.

Posljednja isplata alimentacije za djecu izvršena je u prosincu prošle godine, a iznosila je 20 tisuća dolara.

Britney Spears i Kevin Federline, arhivske fotografije
Foto: RE/PRESS ASSOCIATION

Knjiga bivšeg supruga 'pop princeze' trebala bi svjetlo dana ugledati 21. listopada pod naslovom 'You Thought You Knew', a u njoj bi obožavatelji trebali saznati sve najintimnije detalje njihovog braka te kako je autor saznao da je pjevačica podnijela zahtjev za razvod. Vijest, koja ga je šokirala, doznao je od producenata tijekom promocije svog novog albuma u Kanadi.

'Mozak mi se jednostavno... smrznuo. Sigurno sam izgledao kao jelen koji gleda u svjetla automobila, buljeći u čovjeka kao da priča stranim jezikom', priznao je Federline u svojim memoarima, prema pisanju Too Faba. Iako mu je prva misao bila 'o čemu vi to govorite?', ovaj plesač tvrdi kako je uspio ostati miran.

Dodao je da je kasnije pjevačica tvrdila kako su joj odvjetnici savjetovali da podnese zahtjev za razvod braka prije nego što on to učini: 'Njen PR tim rekao joj je da bi, nakon prekida sa Timberlakeom, loše izgledalo da se ponovno nađe u ulozi 'ostavljene'.

FILE PHOTO: Premiere of "Once Upon a Time In Hollywood" in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

