Bivši muž Indire Levak pokazao je isklesano tijelo u 53. godini

Bivši suprug Indire Levak, Miroslav Levak (52), na Instagramu se pokazao svoje mišićavo tijelo i zavidnu kondiciju na kojoj bi mu pozavidjeli i puno mlađi. On je pokazao mjesto u kući gdje se osjeća najbolje, a to je teretana, te napisao: 'Obožavam svoj dom'.

U objavi ga se može vidjeti kako naporno i trenira u teretani, a u prvom planu bili su njegovi mišići. Miroslav se o svojem tijelu brine već desetljećima te je u mladosti bio bodybuilder.

S Indirom se oženio u lipnju 2014., nakon godinu dana veze, a ona je često isticala kako je osvojio upravo izgledom, ali i time što je bio 'genijalan suprug, najbolji prijatelj i ljubavnik'. Nakon gotovo 10 godina zajedničkog života, njihova je ljubavna priča ipak završila razvodom 2024. godine.

No Indira je često od tada u javnosti govorila kako njih dvoje i dalje dobro funkcioniraju jer je on čovjek na kojeg se može osloniti.

- Samo ću reći Miroslav i ja smo tijekom svih ovih godina izgradili jednu sinergiju u poslu, on odlično radi svoj posao, možda i najbolje jer je uistinu snalažljiv, taktičan i ljudi ga vole na terenu jer ima dobru komunikaciju s klijentima. Tu smo sjajan tim i tako će ostati jer pobjednički tim se ne mijenja - ispričala je lani Indira za Net.hr.