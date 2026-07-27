Bivši muž J.Lo: Sve u vezi nje je laž! Prevarila me s Diddyjem, a brak s Affleckom je bio PR trik!

Brak Jennifer Lopez i Bena Afflecka bio je pomno osmišljen PR trik kako bi pjevačica ponovno privukla pažnju javnosti na sebe, tvrdi njen prvi suprug Ojani Noa. Latino diva udala se za glumca Bena Afflecka 2022. godine, točno 20 godina nakon što je slavni par otkazao svoje prvo vjenčanje. U ekskluzivnom intervjuu za britanski The Sun, osobni trener Noa tvrdi da je brak bio laž.

- Taj brak bio je PR trik. Trebalo joj je da ljudi ponovno pričaju o njoj - kaže Noa koji se s J.Lo vjenčao 1997. godine nakon godine dana veze, no razveli su se 11 mjeseci kasnije jer je pjevačici slava bila važnija od braka. Noa je za The Sun ispričao kako se J.Lo i prije slave ponašala kao diva te da je cijeli njen narativ o djevojci koja je odrasla u skromnim radničkim uvjetima izmišljotina.

- Kad sam je upoznao, živjela je vrlo ugodno, u srednjoj klasi. Radila je na televiziji već s 18 godina, imala je novca, a njezina majka bila je učiteljica. Ona je lažna - kazao je Noa koji tvrdi da ga je J.Lo prevarila s reperom Sean Diddyjem Combsom oko čega su se njih dvojica i sukobili.

Po prvi put je javno ispričao i da je Diddy navodno prijetio Jennifer te ju je verbalno zlostavljao, zbog čega se, tvrdi, bojala za vlastiti život. Vezu s Diddyjem, J.Lo je počela 1999., a prekinuli su dvije godine kasnije. Njihov odnos ponovno je dospio u središte pozornosti nakon što je Diddy optužen za vođenje lanca seksualne eksploatacije te je prošle godine proglašen krivim po dvjema točkama optužnice za prijevoz osoba radi prostitucije. Noa tvrdi da je u jednom trenutku J.Lo prekinula s Diddyjem te da su on i pjevačica odlučili pokušati obnoviti svoju vezu. Međutim, reper se nepozvan pojavio na rođendanu Jenniferine asistentice u Los Angelesu.

- Prišao sam mu i rekao da ode. Rekao mi je da se maknem. Pitao me tko sam, a ja sam mu odgovorio: 'Odj***'. Rekao sam mu da je spavao s mojom suprugom - ispričao je Noa i dodao da je J.Lo pokušala smiriti situaciju.

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- Stala je između nas i rekla da će reper otići, ali nije otišao. Na kraju večeri naljutio sam se na nju jer je sjela u njegov automobil i otišla - kazao je Noa. Nekoliko tjedana kasnije, Jennifer ga je navodno nazvala potpuno prestrašena jer joj se reper pojavio pred kućom, pa je otišao k njoj.

- Kad sam stigao bilo je potpuno mračno. Nisam nikoga vidio pa pretpostavljam da se skrivao. Čim sam ušao autom, počeo je vikati da zna da sam unutra. Jennifer je bila na balkonu i molila me da se ne sukobljavam s njim jer se bojala. Rekla mi je da ima oružje, no zaprijetio sam da ću ga prebiti. Ranije mi je rekla da je sposoban učiniti loše stvari. U lice sam ga nazvao kukavicom. Uvijek je bio okružen naoružanim tjelohraniteljima, jer bi ga svatko mogao pobijediti jedan na jedan - kazao je Noa i dodao da su susjedi pozvali policiju, pa je reper pobjegao.

Noa tvrdi da je kao 15-godišnjak s prijateljima s Kube doplovio do SAD-a na improviziranom splavu. Počeo je raditi kao perač posuđa u restoranu pjevačice Glorije Estefan u Miamiju, te je s vremenom postao glavni konobar. Ondje je upoznao tada 27-godišnju J.Lo. Veza je brzo postala ozbiljna, pa se preselio u Los Angeles zbog nje. Zaprosio ju je dijamantnim prstenom tijekom proslave završetka snimanja filma 'Selena'. Ubrzo nakon toga Jennifer je dobila unosne ponude iz glazbene industrije, uključujući višemilijunski ugovor sa Sonyjem. Noa tvrdi da je tada sve krenulo niz brdo. Dok je on radio na otvorenju noćnog kluba 'The Conga Room', čija je suvlasnica bila J.Lo, ona je u New Yorku i Miamiju snimala svoj prvi album 'On The 6'. Na nekoliko pjesama kao producent je bio angažiran Sean Diddy Combs i tu je krenula njihova afera, odnosno kraj prvog Jenniferinog braka. Udana je bila još i za plesača Crisa Judda, pjevača Marca Anthonyja i glumca Bena Afflecka.