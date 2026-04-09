Bivši novinar nasmijava regiju: 'Jesmo li mi normalni?' Njegov specijal gleda sve više ljudi

Hrvatski stand-up komičar Marko Dejanović objavio je svoj prvi samostalni stand-up specijal “Stranac Bosanac”, koji je besplatno dostupan na YouTubeu i već je u prvim danima prikupio više od 15.000 pregleda.

Specijal traje 73 minute, a snimljen je pred publikom u dvorani Centra za kulturu Trešnjevka u Zagrebu. Riječ je o materijalu koji je Dejanović usavršavao 12 godina, u kojem kroz osobne priče i britke opaske secira odnose, roditeljstvo, brak i svakodnevne apsurde života na Balkanu.

Publika ga već poznaje po viralnim isječcima sa stand-up nastupa koji na društvenim mrežama redovito skupljaju desetke i stotine tisuća pregleda, a ovim specijalom prvi put donosi zaokruženu cjelinu svog humora u formatu dužeg nastupa.

Zanimljivo, Dejanović je prije stand-upa radio kao novinar i pisac, a upravo ga je pisanje, kako sam kaže, dovelo do pozornice – gdje je napokon dobio ono što tekst ne može dati: trenutnu reakciju publike.

Specijal “Stranac Bosanac” režirao je popularni komičar Goran Vinčić Vinča, a reakcije publike zasad su izrazito pozitivne.

Specijal možete pogledati ovdje.