Melanie Hamrick i Micka Jaggera upoznali su prijatelji u Japanu 2014. godine kada su Stonesi i American Ballet Theatre, čija je Hamrick bila članica, zajedno gostovali na turneji. Par mjeseci kasnije bili su u vezi
Zaručnica (39) Micka Jaggera objavila obiteljske fotografije u čestitki za njegov 83. rođendan
Sretan rođendan, ljubavi moja!!! Za još puno avantura, smijeha i zabave!! - napisala je Melanie Hamrick (39) uz fotografije s Mickom Jaggerom povodom njegovog 83. rođendana. Bivša balerina podijelila je niz fotografija sa slavnim frontmenom Rolling Stonesa među kojima je i fotografija s njihovim sinom, Deverauxom (9). Par je u vezi već 12 godina, a Hamrick je nedavno otkrila i da su se i zaručili 'dvije ili tri godine ranije'.
Upoznali su ih prijatelji u Japanu 2014. godine kada su Stonesi i American Ballet Theatre, čija je Hamrick bila članica, zajedno gostovali na turneji. Nekoliko mjeseci kasnije bili su u vezi, piše People. Deveraux Octavian Basil njeno je prvo, a Jaggerovo osmo dijete. Jagger ima kćer Karis (55) s Marshom Hunt, a Jade (54) s Biancom Jagger. S Jerry Hall ima četvero djece: Elizabeth (42), Jamesa (40), Georgiju (34) i Gabriela (28). Sina Lucasa (27) dobio je s Lucianom Morad Gimenez. Razlika u godinama Jaggeru i Hamrick nikada nije smetala, a bivša balerina u intervjuu za The Times 2024. je rekla kako se ne zamara tuđim mišljenjima.
- Svatko ima svoje mišljenje. Ako se opterećujete time što drugi misle, imat ćete problem i konstantno sve analizirati - kazala je.
Rođendan su Jaggeru čestitali i članovi benda, bivši i sadašnji. Ronnie Wood (79) objavio je na Instagramu story sa slikom pjevača, Keith Richards (82) mu je čestitao zajedničkim fotografijama, a bivši basist Bill Wyman (89), koji je bend napustio početkom 90-ih, napisao je: Sretan 83. rođendan. Prošao sam to. Nije tako strašno. Želim ti ih još puno! Rolling Stonesi su 10. srpnja objavili novi album 'Foreign Tongues'.
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