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BIVŠA BALERINA

Zaručnica (39) Micka Jaggera objavila obiteljske fotografije u čestitki za njegov 83. rođendan

Piše Magdalena Mucić,
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Zaručnica (39) Micka Jaggera objavila obiteljske fotografije u čestitki za njegov 83. rođendan
Foto: Instagram
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Melanie Hamrick i Micka Jaggera upoznali su prijatelji u Japanu 2014. godine kada su Stonesi i American Ballet Theatre, čija je Hamrick bila članica, zajedno gostovali na turneji. Par mjeseci kasnije bili su u vezi

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Sretan rođendan, ljubavi moja!!! Za još puno avantura, smijeha i zabave!! - napisala je Melanie Hamrick (39) uz fotografije s Mickom Jaggerom povodom njegovog 83. rođendana. Bivša balerina podijelila je niz fotografija sa slavnim frontmenom Rolling Stonesa među kojima je i fotografija s njihovim sinom, Deverauxom (9). Par je u vezi već 12 godina, a Hamrick je nedavno otkrila i da su se i zaručili 'dvije ili tri godine ranije'.

Upoznali su ih prijatelji u Japanu 2014. godine kada su Stonesi i American Ballet Theatre, čija je Hamrick bila članica, zajedno gostovali na turneji. Nekoliko mjeseci kasnije bili su u vezi, piše People.  Deveraux Octavian Basil njeno je prvo, a Jaggerovo osmo dijete. Jagger ima kćer Karis (55) s Marshom Hunt, a Jade (54) s Biancom Jagger. S Jerry Hall ima četvero djece: Elizabeth (42), Jamesa (40), Georgiju (34) i Gabriela (28). Sina Lucasa (27) dobio je s Lucianom Morad Gimenez.  Razlika u godinama Jaggeru i Hamrick nikada nije smetala, a bivša balerina u intervjuu za The Times 2024. je rekla kako se ne zamara tuđim mišljenjima.

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Neuništivi Mick Jagger već više od šest desetljeća osvaja svijet

- Svatko ima svoje mišljenje. Ako se opterećujete time što drugi misle, imat ćete problem i konstantno sve analizirati - kazala je. 
Rođendan su Jaggeru čestitali i članovi benda, bivši i sadašnji. Ronnie Wood (79) objavio je na Instagramu story sa slikom pjevača, Keith Richards (82) mu je čestitao zajedničkim fotografijama, a bivši basist Bill Wyman (89), koji je bend napustio početkom 90-ih, napisao je: Sretan 83. rođendan. Prošao sam to. Nije tako strašno. Želim ti ih još puno! Rolling Stonesi su 10. srpnja objavili novi album 'Foreign Tongues'. 

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