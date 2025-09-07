Obavijesti

LJUBAVNA DRAMA NA LJEVICI

Bivši partner Katarine Peović: 'Nismo više zajedno, za ostalo pitajte Katarinu i Vitasovića'

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 2 min
Bivši partner Katarine Peović: 'Nismo više zajedno, za ostalo pitajte Katarinu i Vitasovića'
4
Foto: istarski.hr

Glazbena legenda Alen Vitasović i političarka Katarina Peović intrigiraju javnost svojim druženjima pa su postali glavna tema u javnim krugovima. Sad se oglasio i bivši partner od Peović koji je također u Radničkoj fronti

Spoj istarske glazbene legende i jedne od najistaknutijih ljevičarskih političarki u zemlji isprva se činio nespojivim, no Alen Vitasović i Katarina Peović postali su jedna od najintrigantnijih priča trenutno na našoj javnoj sceni. Njihova suradnja, koja je započela na pozornici, a nastavila se druženjima u Puli, potaknula je lavinu medijskih nagađanja o prirodi njihovog odnosa, vješto ispreplićući svijet rock'n'rolla i visoke politike.

Zagreb: Predstavljanje lista, kandidata i programa Radničke fronte
Zagreb: Predstavljanje lista, kandidata i programa Radničke fronte | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Špekulacije su se pojačale nakon što su viđeni zajedno u Puli, a posebnu pažnju privukao je njihov zajednički dolazak na otvaranje Pulskog filmskog festivala. Mediji su se raspisali, a javnost je sa zanimanjem pratila svaki njihov korak.

Foto: PROMO

Suočen s direktnim pitanjima, Alen Vitasović je demantirao ljubavnu vezu, izjavivši kako su on i Katarina Peović u prijateljskom odnosu. Sama Peović odlučila je ne komentirati privatni život. U cijelu priču se uključio i njezin bivši partner, Hrvoje Štefan, također istaknuti član Radničke fronte, koji je na svom Facebook profilu potvrdio da on i Katarina više nisu u ljubavnom odnosu.

'TAJNA VEZE' Šuška se da su u vezi, a Alen Vitasović i Katarina Peović nam otkrili detalje svojih druženja
Šuška se da su u vezi, a Alen Vitasović i Katarina Peović nam otkrili detalje svojih druženja

- Šalju mi poznanici poruke u kojima me pitaju za ovo, pa eto da svima koji još ne znaju obznanim: Katarina i ja nismo više u ljubavnom odnosu. Za detalje vezane uz Alena Vitasovića morat ćete pitati nju. Što se mene tiče, zahvalan sam joj za prekrasnih osam godina i ne bih više od toga za javnost. Ostat će, vjerujem, neraskidivo prijateljstvo i zajednička borba za bolje i pravednije društvo", napisao je na svom profilu.

Foto: istarski.hr

Dok se nagađanja o romansi nastavljaju, ono što je sigurno jest da se njihova profesionalna suradnja produbljuje. Potvrđeno je da će Alen Vitasović gostovati na novom singlu benda "Fronta", u kojem sada svira Katarina Peović, a čije se izdanje očekuje ove jeseni. Kruna njihove suradnje trebala bi biti zajednički nastup u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u studenom, što publici obećava jedinstven glazbeno-scenski doživljaj.

Foto: PROMO

Bilo da je riječ o dubokom prijateljstvu, početku romanse ili samo nesvakidašnjem umjetničkom partnerstvu, priča o Alenu Vitasoviću i Katarini Peović pokazuje kako se naizgled suprotstavljeni svjetovi politike i glazbe mogu susresti na najneočekivanije načine. Njihov spoj zaintrigirao je Hrvatsku, dokazavši da su najzanimljivije priče često one koje se odvijaju daleko od očekivanih scenarija.

