Bivši pjevač Spandau Balleta proglašen krivim za silovanje

Glazbenika Rossa Davidsona (37) proglasili su krivim za silovanje jedne žene za pokušaj silovanja i seksualni napad na drugu. Bivšeg pjevača grupe Spandau Ballet porota londonskog Krunskog suda Wood Green u srijedu ga je osudila po svim točkama optužnice nakon više od 11 sati vijećanja, piše Daily Mail.

Nastupao je pod umjetničkim imenom Ross Wild, a bio je frontman benda tijekom 2018. godine. Glumio je i u mjuziklu 'We Will Rock You' posvećenom grupi Queen u londonskom West Endu.

Davidson se izjasnio nevinim po optužbama za silovanje žene u Londonu u ožujku 2015. godine te pokušaj silovanja i seksualni napad na drugu ženu na Tajlandu u prosincu 2019., a tvrdi da su njegovi postupci bili sporazumni.

Tužitelj Richard Hearnden kaže kako je Davidson smatran svojevrsnim seks simbolom, ali da dvije žene tvrde da ima mračnu stranu koju u početku nisu primijetile.

- Imao je uspjeh, glazbeni talent i smatran je šarmantnim i karizmatičnim, ali upravo zato što Ross Davidson očekuje seks na zahtjev, poseže za silovanjem i seksualnim napadom ako ne dobije ono što misli da mu pripada - kaže Hearnden.

Žene je upoznao putem Tindera, a tvrdi kako su seksualni odnosi bili sporazumni. Opisao se kao 'seksualno pozitivnu osobu', a na sudu je tvrdio da se radi o otvorenom dijalogu, otvorenosti prema tuđim sklonostima i spremnosti na isprobavanje različitih seksualnih interesa. Prema njegovim riječima, to je uključivalo ropstvo, vezivanje i grupni seks. Osim toga, rekao je i da je jednom ili dvaput sudjelovao na seks-zabavi.

Žrtva silovanja tvrdi kako ju je Davidson napao dok je spavala u njegovu krevetu te da se osjećala bespomoćno. Bila je, kaže prestrašena pa nije reagirala. Prije samog napada joj je rekao da mu se sviđa ideja seksa s lutkom, odnosno činjenica da je osoba u bespomoćnom stanju i da se ne miče. Ispričala je da joj je bez dopuštenja stavio seksualnu ogrlicu i lisice za zapešća na oko 20 minuta. To ju je, tvrdila je, ostavilo u šoku, iako ih je skinuo kada ga je zamolila.

Na sudu je glazbenik sve optužbe o napadu i seksualnim radnjama nazvao potpunim lažima.

Druga je žena ispričala kako se probudila na Tajlandu u hotelskoj sobi i zatekla Davidsona koji pokušava imati spolni odnos s njom, bez njena pristanka i bez kondoma. Ispričala je da joj je rekao: 'Hvala ti što si bila cool oko toga', nakon što ga je smireno odgovorila od silovanja.

Noć prije toga imali su seks pod utjecajem alkohola. Dan nakon 'pijane avanture' zajedno su šetali na plaži i razgledavali. Na Davidsonovu mobitelu pronađena je snimka na kojoj ju dodiruje dok ona hrče, 'uspavana, nepomična i bez reakcije', te 'barem napola gola' u hotelskoj sobi na Tajlandu. Za snimku nije znala sve dok ju policija nije obavijestila 2023. godine.

U svjedočenju je snažno odbacila Davidsonovu tvrdnju da mu je dala dopuštenje da je dodiruje dok je spavala, rekavši poroti: 'Zašto bih željela da me muškarac dodiruje dok sam bez svijesti?'

U policijskom ispitivanju glazbenik je opisao 'romansu' sa ženom na Tajlandu, a tvrdio je da je seks bio sporazuman i da su razgovarali o 'sklonostima i fantazijama, sasvim normalnim fantazijama'. Voajerstvo radi snimke je priznao, ali je negirao seksualni napad. Napravio ga je, kaže, iz sebičnih razloga, radi seksualnog zadovoljstva te tvrdi da je imao dopuštenje da je dodiruje, ali ne i da je snima.

- Volio bih da to nikada nisam učinio - rekao je poroti.

Novo ročište zakazano je za 4. veljače, kada bi se trebalo raspravljati o datumu izricanja kazne. Već mu je suđeno u srpnju 2024. kada je porota donijela presudu za silovanje, dva slučaja seksualnog napada i voajerizam vezano uz četvrtu žrtvu. Današnjom presudom proglašen je krivim i za silovanje pete žene, s kojom se upoznao 2012. putem aplikacije Plenty of Fish, te za pokušaj silovanja i seksualni napad nad šestom žrtvom na Tajlandu. On je trenutno u zatvoru.