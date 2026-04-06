Bivši princ Andrew viđen sa smiješkom iako nije smio doći na kraljevsko uskršnje slavlje

Bivši princ Andrew ovih dana nema mnogo razloga za osmijeh, no čini se da mu je nešto tijekom uskršnjeg ponedjeljka ipak popravilo raspoloženje. Snimljen je s osmijehom na licu samo 24 sata nakon što je bio izostavljen s tradicionalnog uskršnjeg okupljanja kraljevske obitelji.

Andrew Mountbatten-Windsor (66) fotografiran je dok se vozio imanjem Sandringham prema svom privremenom smještaju na farmi Wood, a fotografiju možete pogledati ovdje. Osmijeh osramoćenog člana kraljevske obitelji pojavio se unatoč nizu problema koji ga prate, od gubitka titula do istrage zbog veza s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom.

Nakon što je deložiran iz Royal Lodgea u Windsoru, rezidencije s 30 soba u kojoj je živio 21 godinu, Andrew se privremeno smjestio na farmi Wood. Prema planu, trebao se trajno preseliti na obližnju farmu Marsh, no navodno oteže s preseljenjem, piše Mirror. Zbog njegova odbijanja da napusti farmu Wood, njegov brat princ Edward i supruga Sophie morali su tijekom uskršnjih blagdana boraviti u unajmljenoj kući, što je stajalo oko 4800 eura tjedno.

Farma Wood inače služi kao "utočište" za članove kraljevske obitelji, a svojedobno je bila dom princa Philipa. S druge strane, Marsh Farm je manja kuća s pet spavaćih soba koja je nedavno obnovljena. Na njoj su postavljene nove sigurnosne ograde, a viđen je i tehničar kako postavlja televizijske i internetske usluge. Kraljevski izvori potvrdili su da je troškove obnove snosio sam kralj Charles zbog lošeg financijskog stanja svog brata.

Odsutnost Andrewa, njegove bivše supruge Sarah Ferguson te kćeri, princeza Beatrice i Eugenie, s uskršnje mise u kapeli svetog Jurja u Windsoru smatra se znakom trajne institucionalne odvojenosti od ostatka obitelji. Povjesničari ovo vide kao "novi status quo" koji je u skladu sa strategijom kralja Charlesa o "smanjenoj monarhiji" usmjerenoj na radne članove.

Na misi su se pojavili princ William i Catherine s njihovo troje djece, što je bilo prvo Catherinino pojavljivanje na Uskrs od dijagnoze raka. Pridružili su im se kralj Charles i kraljica Camilla, princeza Anne sa suprugom te princ Edward sa svojom obitelji.

*uz korištenje AI-ja