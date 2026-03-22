Bivši princ Andrew pojavio se u javnosti prvi put nakon uhićenja

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Chris Radburn

Nakon tjedana izbivanja iz javnog života i policijske istrage koja je uzdrmala britansku javnost, bivši vojvoda od Yorka viđen je u javnosti

Bivši princ Andrew prvi je put viđen u javnosti nakon nekoliko tjedana, i to nakon uhićenja koje se dogodilo u veljači.

Andrew (66) fotografiran je u subotu, 21. ožujka na imanju Sandringham u Norfolku, gdje je viđen kako šeće pse u pratnji tjelohranitelja, piše People.

Riječ je o njegovom prvom javnom pojavljivanju nakon uhićenja 19. veljače, na njegov 66. rođendan. Uhićenje je povezano s policijskom istragom zbog sumnji da je u vrijeme dok je obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika dijelio povjerljive informacije s osramoćenim financijašem i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Andrew je istoga dana pušten na slobodu uz nastavak istrage. Nakon što je proveo oko 11 sati u pritvoru u policijskoj postaji u Aylshamu u Norfolku, snimljen je na stražnjem sjedalu vozila, fotografija koja se ubrzo proširila društvenim mrežama.

Foto: Phil Noble

Podsjetimo, Andrew se povukao iz javnih kraljevskih dužnosti još 2019. godine nakon kontroverznog intervjua za BBC, u kojem je govorio o svom odnosu s Epsteinom. Epstein je iste godine preminuo u zatvoru, gdje je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Bivši vojvoda od Yorka dovođen je u vezu i s Virginijom Giuffre, jednom od najglasnijih Epsteinovih žrtava, koja je tvrdila da je bila prisiljena na seksualni odnos s Andrewom dok je imala samo 17 godina. Giuffre je preminula 2025. godine u 44. godini.

STARA OKO 25 GODINA Pojavila se prva zajednička slika bivšeg princa Andrewa, Epsteina i lorda Mandelsona
Kraljica Elizabeta II. oduzela je svom sinu vojne titule i pokroviteljstva u siječnju 2022., nakon što je sud odbio njegov zahtjev za odbacivanje tužbe za seksualno zlostavljanje. Spor je na kraju riješen izvan suda, uz neobjavljen iznos nagodbe.

Nakon objave posmrtne knjige Virginije Giuffre „Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice“ prošle godine, pritisak javnosti dodatno je porastao. Andrew se tada odrekao korištenja svojih kraljevskih titula i počasti, a nekoliko dana kasnije kralj Charles formalno mu ih je oduzeo. Bivši princ i dalje negira sve optužbe.

POTRESNI NIZ Epsteinovi dokumenti: Ostavke i uhićenja u Europi, u SAD-u tiho
Roditelji nakon K-pop spektakla u Areni: 'Nešto tu nije štimalo'
NEKA DJECA OSTALA U ČUDU

Roditelji nakon K-pop spektakla u Areni: 'Nešto tu nije štimalo'

Zagrebačka Arena ovog je vikenda bila epicentar glazbenog fenomena koji je osvojio svijet. Spektakl 'K-POP FOREVER!' u dva je rasprodana termina okupio tisuće obožavatelja. No nisu baš svi bili oduševljeni
FOTO Ivana Knoll u izazovnom izdanju zaludila publiku u Houstonu: Evo u čemu nastupa
KNOLLDOLL

FOTO Ivana Knoll u izazovnom izdanju zaludila publiku u Houstonu: Evo u čemu nastupa

Vatrena navijačica, a po novom i svjetska DJ-ica svojom pojavom definitivno nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Tako je za nastup u američkom Houstonu odlučila odjenuti prozirni čipkasti kombinezon...
FOTO Sva lica Vlatke Pokos: Evo kako se mijenjala kroz godine
DANAS SLAVI 56. ROĐENDAN

FOTO Sva lica Vlatke Pokos: Evo kako se mijenjala kroz godine

Pjevačica Vlatka Pokos danas slavi 56. rođendan. Iako već nekoliko godina ne živi u Hrvatskoj, pohvalila se kako je nedavno završila tečaj za turističkog vodiča te će se specijalizirati za određene regije, a posebice za Dalmaciju. Osim što se bacila u turizam, nastavila je i s glazbenom karijerom.

