Marc Anthony (53) i Jennifer Lopez (52) bili su u braku 10 godina, a prije toga šest mjeseci u vezi. O njihovoj se ljubavi pisalo i pričalo, a nakon njihovog razvoda počela su nagađanja kako Marc i dalje voli svoju bivšu, no ne zadugo. Oboje su promijenili partnere.

Lopez se počela viđati s plesačem Casperom Smartom, a nekoliko godina kasnije i s legendom bejzbola, Alexom Rodriguezom (46), dok se Anthony uglavnom nalazio s manekenkama.

Anthony je sada na svom Instagramu ismijao je izvješće OK magazina o Rodriguezovoj žudnji prema Lopez. Spomenuti medij prenio je kako Alex misli da bi mu se Jennifer mogla vratiti te da zasigurno pati zbog onog što su imali.

- Alex to stvarno misli? Čovječe, pa on je za Jennifer davna i zaboravljena prošlost - napisao je Anthony i popratio to sa salvom emoticona koji umiru od smijeha.

Podsjetimo, Jennifer i Alex prošlog su proljeća prekinuli svoju petogodišnju vezu. Tom prilikom su u zajedničkom priopćenju izjavili da se najbolje slažu kao prijatelji. Kasnije je glumica ponovno završila s bivšom ljubavi Benom Affleckom (49), a Alexa je otpratila s Instagrama.