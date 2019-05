Bivši suprug Heidi Klum želi 'dejtati' sa Charlize Theron...

Netko bi trebao imati mu*a i pozvati me van jer sam šokantno slobodna, izjavila je za Entertainment Tonight Charlize Theron (43) i time iznenadila javnost svojom iskrenošću. Glumica se požalila kako nikako ne može pronaći dečka te da ju muškarci jednostavno ne žele pozvati vani.

Njezine ljubavne vapaje čuo je glazbenik Seal (56), koji se jako zainteresirao za to da glumicu izvede na spoj. Britanski pjevač navodno se nedavno i susreo sa Charlize u New Yorku u jednom hotelu, gdje su oboje odsjeli zbog posla, no nikakvi drugi detalji nisu poznati javnosti, osim da je među njima bilo kemije.

- On je vrlo uglađen muškarac koji nije imao problema s tim da joj se predstavi i iskaže želju da ju bolje upozna - otkrio je izvor za Mirror.

Glumica nije oduvijek bila zainteresirana za traženje partnera. Tako je i priznala kako 2018. nije imala želju za odlaske na spojeve, jer je bila fokusirana isključivo na djecu. Charlize je samohrana majka dvoje posvojene djece te svaki slobodni trenutak provodi upravo s njima. Foto: PA/Pixsell

Seal je poznat i kao bivši suprug manekenke Heidi Klum (45), s kojom ima četvero djece. Počeli su se viđati u veljači 2004., a vjenčali su se godinu kasnije. Ljubav se ugasila 2012., no par je ostao u prijateljskim odnosima. Inače, nedavno se šuškalo kako je Charlize u vezi s Bradom Pittom (55), no vijest o njihovoj romanci pokazala se lažnom.

