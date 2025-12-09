Bivši suprug J.Lo: Varala me s Diddyjem, snimili su 18+ video

Nakon što je Jennifer Lopez (56) u nedavnom intervjuu kod Howarda Sterna izjavila da se 'nikad nije osjećala istinski voljenom' unatoč četiri braka, njezin prvi suprug Ojani Noa (51) očito je osjetio da je riječ i o njemu. Samo ta jedna rečenica bila je dovoljna da ponovno otvori Pandorinu kutiju njihova kratkog braka. U iscrpnoj Instagram objavi Noa je izvukao stare sudske sporove, optužbe za nevjeru...

A na vrhu popisa našla se priča iz ranih 2000-ih, kad ga je Lopez tužila tvrdeći da planira objaviti njihovu navodnu snimku seksa. Prema Nojinim riječima, tužila ga je za 10 milijuna dolara, uz tvrdnju da bi time 'uništio njezin život i karijeru'. Noa sve to naziva 'potpunim lažima' te tvrdi da ni pjevačica ni njezina majka Guadalupe nikad nisu sudu predočile ikakav dokaz.

Foto: Instagram/Jennifer Lopez

Noa navodi kako je radio na dokumentarcu o vlastitom životu - djetinjstvu na Kubi, bijegu u SAD i počecima u novoj zemlji. U projekt je želio uključiti i kućne snimke iz njihova braka, koje opisuje potpuno bezazlenima.

- Htio sam upotrijebiti kućne videe poput dana naših zaruka, putovanja na Kubu prije vjenčanja, dijelova svadbe u Miamiju, medenog mjeseca… To su obične kućne snimke (NEMA SNIMKE SEKSA), jer takva snimka ne postoji - napisao je.

Foto: Kay Blake

Sudac James Chalfant je 2009. godine zabranio bilo kakvo javno objavljivanje privatnih snimki: 'Ne smiju ih objaviti ni iz jednog razloga. Nigdje, nikada, ni na koji način… Ako to učine, idu u zatvor'. Prema Nojinim riječima, gotovo pet godina sudskog natezanja završilo je obustavom postupka, jer odvjetnici Jennifer Lopez nisu uspjeli dokazati da sporna snimka uopće postoji.

U nastavku objave Noa je otišao korak dalje i optužio Lopez za nevjeru tijekom njihova braka. Tvrdi da ga je varala s reperom Seanom 'Diddyjem' Combsom, s kojim je započela vezu odmah nakon njihova razvoda.

- Varala me s Diddyjem. Razveli smo se ’99., skoro 2000., a ona je odmah nastavila s njim. Ako neka njezina snimka i postoji, onda potječe iz tog razdoblja - i ja na njoj nisam - napisao je.

Kao 'dokaz' je objavio dijelove tužbe iz 2001. u kojoj je Lopez navodno tužila Sugea Knighta, Diddyjeva rivala, zbog kupnje i prijetnji objavom njezine seksualne snimke. U toj tužbi Lopez je navela kako se takvih snimki 'ne sjeća'.

Podsjetimo, Lopez i Noa bili su u braku od 1997. do 1998., a pjevačica je kasnije govorila da je Noa 'nije ispunio svoj potencijal' i da se teško nosio s njezinom naglom slavom i rastućim bogatstvom.

- Muškarac za kojeg sam se udala je Latinac i oni su, više nego bilo koji drugi tip muškarca, vrlo mačo. Uvijek se šalim s njim jer je znao govoriti: ‘Vidi ti se kroz tu haljinu!’ ili ‘Hoće li u novom filmu biti ljubavna scena? Ti si moja žena, ne želim da te drugi tako gledaju - rekla je Lopez.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION