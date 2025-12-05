Obavijesti

ZAKOPALE RATNU SJEKIRU

Bitka je gotova: J.Lo i Paltrow pomirile se nakon 25 godina svađe zbog Bena Afflecka...

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Allison Dinner

Nakon 25 godina šutnje i prozivki zbog veze s Benom Affleckom, Jennifer Lopez i Gwyneth Paltrow napokon su zakopale ratnu sjekiru i prvi put zajedno stale pred kamere

Jennifer Lopez i Gwyneth Paltrow dvije su holivudske kraljice koje dijele više nego što bi itko očekivao - istog muškarca, profesionalnu zavist i 25 godina ledene šutnje. Malo tko se toga još sjeća, ali ove dvije dive već su cijelu jednu generaciju u svađi.

The Hollywood Reporter's Annual Women in Entertainment Gala
Foto: Allison Dinner

Sve do sada zajednička fotografija bila je nezamisliva, a razlog? Jedan stari intervju, jedna ljubavna drama i - naravno - Ben Affleck.

Sve je počelo davne 1998. godine, kada je Lopez u razgovoru za kultni časopis Movieline bez zadrške oplela po kolegici. Kao da je tek krenula u borbu za status najpopularnije glumice, a Gwyneth se našla na meti.

- Ne sjećam se ničega u čemu je glumila. Poznatija je po muškarcima nego po filmovima. Više sam čula o njoj i Bradu Pittu nego o njezinom radu - izjavila je tada J.Lo, koja očito nije imala dlake na jeziku.

The Breakthrough Prize ceremony in Santa Monica
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Ironično ili ne, obje glumice dijele i istog bivšeg - Bena Afflecka. Gwyneth i Ben hodali su gotovo tri godine, u turbulentnoj vezi koja je trajala od 1997. do 2000. godine. Upoznali su se na jednoj zabavi, glumili zajedno u hitovima 'Zaljubljeni Shakespeare' i 'Odskok', osvojili publiku, ali ne i jedno drugo. Ljubavna priča raspala se gotovo istog trena kada je film došao u kina.

A ostatak znamo svi: Lopez i Affleck imali su svoju slavnu romansu, prekid, pa spektakularno pomirenje koje je godinama punilo tabloide. Ništa manje dramatično nego u filmu.

'Kiss of the Spider Woman' Special Screening, New York, USA - 06 Oct 2025
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

No, vremena se mijenjaju. Više od dva desetljeća nakon verbalnog obračuna, stare rane su - čini se - zacijelile. U srijedu navečer, na glamuroznom događaju Hollywood Reporter Women In Entertainment, dogodilo se ono što nitko nije očekivao: Jennifer Lopez i Gwyneth Paltrow napokon su pozirale zajedno.

Obje su primile prestižna priznanja: Lopez je nagrađena Equity in Entertainment Award, dok je Paltrow kući odnijela Sherry Lansing Leadership Award. Lica nasmijana, osmijesi široki, kao da 25 godina ledenog rata nikada nije postojalo.

Jesmo li konačno svjedočili kraju jedne od najdugovječnijih 'tihih svađa' u Hollywoodu? Čini se da je kriv ipak film.

