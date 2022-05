Bivši suprug nasljednice F1 optužen je za pranje novca, procurila je sporna fotografija

Tvrtka u vlasništvu bivšeg supruga nasljednice Formule 1, Petre Ecclestone (33), Jamesa Stunta (40) primila je 46 milijuna funti sumnjivog porijekla, a sada je objavljena i fotografija koja sve potvrđuje.

Naime, Stunt je optužen da je bio dio skupine koja je oprala 266 milijuna funti, a vreće s gotovinom prane su preko Fowler Oldfield Ltd., trgovca zlatom u Bradfordu, prenosi The Times. Ovo kriminalno djelovanje potvrđuje i fotografija osoblja koje broji velike količine 'prljavog novca'.

Svjedok Nicholas Clarke rekao je da je fotografija snimljena u uredima Stunt and Co. u Londonu u veljači 2016. godine. Jedan od muškaraca s fotografije je i Stuntov sada preminuli brat Lee Stunt, koji je u to vrijeme radio sa njim.

Direktoru Fowler Oldfielda i potpredsjedniku Stunt and Co.-a, Gregoryju Frankelu, kolega Alexander Tulloch poslao je fotografiju uz komentar:

'Imamo uspostavljen logistički sustav!' U drugoj poruci stoji: 'James ipak nije sretan... James želi znati kolika je njegova dobit za ovaj tjedan. Zabrinut je zbog profitabilnosti itd.'

Inače, Fowler Oldfield bila obiteljska tvrtka koja je kupovala skromne količine starog zlata od zlatarne, a koje je trebalo pretopiti ili rafinirati u veće količine. Međutim, odjednom je doživjela transformaciju i postala sredstvo za pranje novca od kraja 2013. godine.

