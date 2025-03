Bivši Thompsonov menadžer za 24sata: 'I ja idem na koncert, bit će više od 300.000 ljudi!'

Tri mjeseca prije koncerta, u roku jednoga dana planule su ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će pjevati na zagrebačkom hipodromu. Njegov bivši menadžer Ivica Bubalo uvjeren je da će biti više ljudi nego na Papi Benediktu XVI. 2011. Navala na zagrebački hipodrom nije ga iznenadila.

- Izgubio sam tri oklade jer sam se kladio da će biti brojka između 250.000 i 300.000 ljudi. Izgubio sam je sto posto jer će sigurno biti puno više od 300.000 - govori nam Bubalo i otkriva da i on dolazi na koncert.

Split: Pogreb splitskog ugostitelja Nenada Teklića Bare | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Bit će 85 metara duga bina i to će biti takva produkcija da će se čuti do Slavonije. Svakako dolazim na koncert, radili smo zajedno. Nedavno smo se i čuli, pozvao me tako da dolazim kao njegov uzvanik. Ne znam još gdje me smjestio – rekao je.

Pojasnio je i koliko novaca od prodanih karata zapravo odlazi pjevaču i bendu, a koliko cijelom timu koji je uključen u organizaciju ovako velikih projekata.

- Kad se pokriju svi troškovi onda se dijeli prema onome što se dogovorilo i za bend, menadžere, diskografske kuće i tako dalje. Svaki koncert je za sebe priča. Mi smo recimo na Poljudu puno zaradili, samo iz jednog razloga. Došao nam je Kerum i ponudio bezobrazno puno novaca. I on je to kasnije pretvorio u vlastitu zaradu i za to mu skidam kapu. U svojim trgovinama je poklanjao ulaznice nakon određenog potrošenog iznosa i tako okrenuo velike novce – priča nam Bubalo.

Split: Thompson u društvu Željka Keruma najavio svoj koncert na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Upravo je on organizirao koncert na poljudskom stadionu 2002. koji je posjetilo više od 40.000 ljudi.

- Garantirao sam mu za Poljud koji do tada nikada nije bio rasprodan. Rekao sam mu kad smo organizirali, da ćemo ga rasprodati, a prodali smo ga sedam dana ranije. Sedam dana prije su nestale ulaznice za koncert - govori estradni menadžer te za kraj ponosno dodaje: "Ne treba zanemariti da hrvatske arene od 11 pjevača, koji su ih napunili, njih 10 je iz Splita."