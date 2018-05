Bizarna serija: Ne zna se kad će iz čista mira pojesti čovjeka

Ocjena: 4/5

Sitcom o zombijima s Drew Barrymore u glavnoj ulozi... Ok, nije mi se činilo primamljivo. No Netflix je bio neumoljiv i uredno mi servirao novu sezonu 'Santa Clarita Dieta' kao nešto što baš odgovara mojim interesima. Moram priznati da su jedini zombiji koje sam ikad probavila bili oni iz 'Walking Deada', ali realno ta je serija, ako izuzmemo zadnju sezonu, puno više od serije o zombijima. Na prvoj epizodi ove zadnje sezone sam odustala jer čini mi se i da bi Mel Gibson u 'Smrtonosnom oružju' prije umro nego Negan.

Foto: Imdb/Promo

'Santa Clarita Diet' me dobila na jeftin trik - epizode traju po pola sata. Drew Barrymore mi je oduvijek bila 'viša klasa glumica' s onom nekom dozom autoironije, a i nikad nije skrivala ni uljepšavala svoju prošlost pa sam odlučila pokušati sa serijom u kojoj je ona glavna producentica i glumica. Pola sata života ću valjda nekako nadoknaditi. Prva epizoda bila je odlična.

Foto: Imdb/Promo

Drew i Timothy Olyphant kao savršeni američki bračni par, savršeni bijeli zubi, američki osmijesi i onda odjednom - kaos. Ona onako sva američki ulickana u predivnoj kući (Hammondi, kako se u seriji zovu, su trgovci nekretninama) i usred idilične scene Drew (Shiela) počinje abnormalno povraćati. Scena definitivno nije za one slabijeg želuca, no savršeno sjeda u nečemu što se do tog trena činilo kao glupa i dosadna serija pa se neminovno počinjete histerično hihotati.

E sad vjerujem da je na toj sceni 'Santa Clarita' izgubila barem 30 posto gledatelja, no ako niste među njima, ono što slijedi je zabavno, pametno i na trenutke urnebesno smiješno. Zanimljivo je i da se čini kao da su za cijeli kaos krivi ni više, ni manje nego - Srbi. Timothy Olyphant glumi Shielina supruga Joela Hammonda, i to radi stvarno dobro sa svim manama na prvi pogled savršenog para. Primjerice, on svaku slobodnu sekundu ispunjava pušenjem 'trave', a kad mu Shiela počne prigovarati, lakonski odgovara: 'Ja pušim, ti jedeš ljude'.

Foto: Imdb/Promo

Svatko se mora nečemu prilagoditi. Uglavnom, priča o zombijima u 'Santa Clariti' nije nikako sporedna, no nije potpuno gadljiva (iako na momente je stvarno rubna), nego pomaknuta i duhovita. Drew uglavnom ostaje lijepa, iako ima nuspojave zombija, poput ispadanja oka usred poslovnog sastanka, no puno je veći problem njezin karakter. Poluživa s izraženim zombi nagonom članovi njezine obitelji, a ni gledatelji nikad ne znaju kad će nekog pojesti naoko iz čista mira. I to održava dinamiku i napetost serije. Sve ostalo sređuje se savršenim dijalozima.

Foto: Imdb/Promo

Kreator serije je Victor Fresco i njegov duhoviti potpis vidi se kroz sve epizode. Fresco je, ako vam na prvu nije palo na pamet, bio scenarist danas kultnog 'Alfa' i taj ironični, na trenutke rubni, pa i gadljivi smisao za humor, savršeno se razvio i u 'Santa Clariti'. Olyphanta, čije lice ćete sigurno prepoznati iz niza serija i filmova, savršen je u svojoj ulozi, neprestano dobar iz epizode u epizodu. Od onih minucioznih trenutaka supruga koji proživljava dramu jer mu je žena postala zombi pa do spoznaje da je on sad manje važan pa preko trenutaka kad policu za knjige temeljito pokušava složiti (ali mu ne ide), ali i savršenog partnera u zločinu..., sve je odradio briljantno.

Foto: Imdb/Promo

Hammondi imaju i kćer tinejdžericu Abby (Liv Hewson), koja je odradila sve što se od djeteta te dobi očekuje. Kolutanje očima, bježanje iz škole, incidenti, tučnjave, krađe... Odlična je u svojem nastupu. U seriji je i cijeli niz briljantnih lica i karaktera, scenaristički i glumački izbrušenih, od kojih neki pravi potencijal tek dobivaju u drugoj sezoni, poput Abbyna prijatelja geeka Erica (Skyler Gisondo), kojeg ćete se vjerojatno sjetiti iz 'Spidermana' ili zadnjeg 'Terminatora'. Glumio je i u 'My name is Earl', a vjerojatno se tamo nekako spojio s Timothyjem Olyphantom.

Foto: Imdb/Promo

Drew Barrymore je zločesta djevojčica Hollywooda, o čijem djetinjstvu, uz drogu i zvjezdanom statusu nakon 'E.T.-ja', svi sve znaju pa je uvijek zabavno gledati kako se, unatoč tome, izdigla i postala jača nego ikad. Ona je glavna glumica i producentica 'Sante Clarite' te je vrlo vjerojatno da je sasvim solidno zaradila prodavši seriju Netflixu. Ono što je meni osobno odlično kod nje je da se, za razliku od većine glumica svoje generacije, ne srami svojih godina niti poneke bore koje joj one nose. U seriji se jasno vidi da njeguje prirodnu ljepotu, a ne botoks i zato je s 43 godine ljepša od mnogih. Druga sezona nešto je slabija od prve, no definitivno ima potencijala da se priča zakomplicira i razvije još suludije nego što su prve dvije sezone.

Među gledateljskim komentarima na društvenim mrežama je savršen opis serije. Pa tako jedan gledatelj kaže da je serija spoj 'Očajnih kućanica', 'Dextera' i 'Weeds' (trava). Pa ako ste pobornici te vrste humora – uživat ćete.

Serija je dostupna za gledanje na Netflixu.

Tema: FILM